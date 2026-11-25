Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава досі очікує на належну реакцію Вашингтона

Польський уряд досі не отримав очікуваної реакції Сполучених Штатів на падіння трьох російських крилатих ракет на території країни. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє «Главком».

«Звісно, такої реакції, якої ми очікували, немає», – заявив Косіняк-Камиш.

За словами міністра, наразі невідомо, чи пов'язана відсутність відповідної заяви Вашингтона з прагненням до мирного врегулювання війни, чи американська сторона потребує додаткової інформації щодо інциденту.

Очільник польського оборонного відомства наголосив, що Варшава регулярно інформувала Пентагон про ситуацію. Американські представники також долучилися до розслідування обставин падіння ракет.

Косіняк-Камиш висловив сподівання, що під час запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснить, із якими загрозами стикаються країни східного флангу Альянсу через російську війну проти України.

Нагадаємо, 20 листопада під час масованої російської атаки на Україну три російські ракети порушили повітряний простір Польщі. Після інциденту президент США Дональд Трамп назвав потрапляння російських ракет на польську територію помилкою.

Згодом польська сторона закликала НАТО посилити протиповітряну оборону країни та всього східного флангу Альянсу.

Крім того, 25 листопада Росія вперше офіційно прокоментувала падіння трьох ракет у Польщі. Російський посол у Варшаві відкинув звинувачення Москви у порушенні польського повітряного простору.