Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс назвав помилкою рішення Естонії закрити автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією. На його думку, такий крок без узгодження з іншими країнами Балтії може призвести до перенаправлення транспортних потоків до Латвії та Литви й створити додаткове навантаження на їхню інфраструктуру. Про це він заявив в інтерв'ю латвійському телеканалу TV3, повідомляє «Главком».

Кулбергс пов'язав рішення Таллінна з передвиборчою атмосферою в Естонії та наголосив, що питання закриття кордону потрібно було обговорити спільно з іншими балтійськими державами. На його переконання, обмеження матимуть сенс лише за умови одночасних дій усіх трьох країн.

За словами латвійського прем'єра, його країна вже очікує збільшення транспортного потоку на власному кордоні з Росією. Наразі уряд оцінює чотири можливі сценарії подальших дій, однак політик не став розкривати їхніх деталей.

Він також звернув увагу на економічні наслідки можливого закриття кордону. Зокрема, необхідно врахувати транзитні вантажі від партнерів з Азії та США, які прямують до Латвії, а також перевезення зерна. Частина вантажів уже перебуває в дорозі, тому поспішні рішення можуть ускладнити логістику.

Варто нагадати, що на російсько-естонському кордоні утворилися великі черги з людей, які намагаються потрапити до Естонії до запланованого закриття пунктів пропуску. Лише з російського боку в списку на перетин кордону перебувають понад 300 осіб.