Росія вкотре заявила, що питання залучення представників європейських країн до переговорів про завершення війни проти України не стоїть на порядку денному. Водночас Москва підтримує контакти з європейською стороною. Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, повідомляє «Главком».

За словами Ушакова, Росія обмінюється думками з представниками Європейського Союзу, однак ці контакти не стосуються безпосереднього залучення європейців до мирного процесу. «Обговорюється можлива позиція європейців, з якою вони хотіли б увійти в переговори», – заявив помічник Путіна.

Ушаков також стверджує, що з президентом України Володимиром Зеленським ніхто не проводить переговорів.

Крім того, представник Кремля заявив, що російська сторона нібито не отримувала від європейців відмови від поїздки до Москви. За його словами, відповідне запрошення залишається чинним, а Росія очікує на реакцію представників Європи.

Нагадаємо, раніше Росія висунула вимогу до європейських країн спочатку пояснити свою позицію стосовно врегулювання війни проти України та майбутньої архітектури європейської безпеки. Лише після цього Москва висловила готовність обговорювати участь європейців у переговорному процесі.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також поставив під сумнів доцільність діалогу з Європою, якщо ЄС і НАТО наполягатимуть на принципах, які, за його твердженням, не враховують російських інтересів.