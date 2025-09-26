Головна Світ Політика
Росія готує протести у Молдові, щоб усунути президентку Майю Санду – ISW

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія готує протести у Молдові, щоб усунути президентку Майю Санду – ISW
Кремль планує дестабілізувати ситуацію у Молдові
Росія може використати пов'язаних із Кремлем молдовських політиків для створення умов для виникнення післявиборчих протестів

Кремль активно створює умови для потенційного виникнення насильницьких протестів із метою усунення від влади президентки Молдови Майї Санду після парламентських виборів, запланованих на 28 вересня. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Нещодавні соціологічні опитування в Молдові свідчать про те, що прозахідна Партія дії та солідарності (ПАС), яка зараз має парламентську більшість, може втратити її на майбутніх виборах. Опитування також показують, що жодна інша партія чи блок, імовірно, не здобуде абсолютної більшості.

Результати виборів наразі залишаються непередбачуваними, оскільки багато залежатиме від значної частки виборців, які ще не визначилися зі своїм вибором, а також від голосів діаспори, чиї думки опитування зазвичай не відстежують.

Аналітики ISW повідомляють, що Росія може використати пов'язаних із Кремлем молдовських політиків та інших діячів для створення умов для виникнення післявиборчих протестів, і це може статися незалежно від остаточних результатів голосування. Експерти прогнозують, що за допомогою цих протестів Кремль, найімовірніше, спробує усунути Майю Санду від виконання її президентських повноважень.

Крім того, ISW зазначає, що 23 вересня Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) зробила абсурдну заяву, нібито НАТО планує вторгнення до Молдови та готує «висадку» з Одеської області з метою залякування невизнаного Придністров’я.

Насправді, НАТО дійсно планує провести свої навчання «Дакійська осінь 2025» з 20 жовтня по 13 листопада на території Румунії та Болгарії, за участю, зокрема, французьких військових. Експерти ISW попереджають: «Росія, ймовірно, продовжуватиме перекручувати інформацію про присутність військ НАТО, стверджуючи, що Альянс готується до вторгнення до Молдови 30 листопада».

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що в разі перемоги на виборах проросійських сил, Молдова може стати плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область.

Як наголосила очільниця Молдови, Росія витрачає сотні мільйонів євро на підкуп сотень тисяч голосів виборців на майбутніх парламентських виборах, які призначені на 28 вересня 2025 року. За її словами, сотням людей платять, щоб вони «сіяли безлад, насильство і лякали світ».

«Сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою», – каже Санду.

Теги: росія Молдова Майя Санду

