Келлог назвав країну, яка може припинити війну в Україні «вже завтра»

Келлог: Росія – «молодший партнер» Китаю, який може швидко завершити війну в Україні

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Росія нині є «молодшим партнером» Китаю. За його словами, якби Китай припинив надавати підтримку РФ, війна в Україні могла б закінчитися «вже завтра». Таку заяву він зробив під час щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

На думку Келлога, хоча російська армія й сильна, вона не зможе виграти цю війну. Він закликав до застосування «потужних» економічних санкцій проти Росії, зокрема щодо її суверенних активів та експорту нафти. Він оцінив жорсткість чинних санкцій на 6 балів із 10.

Келлог також порадив Путіну перестати «нагадувати про свою ядерну зброю», адже така ж є і в інших країн, включаючи Францію, Великобританію та США.

Під час виступу на YES президент України Володимир Зеленський порівняв Келлога із системою ППО «Patriot». Президент пожартував, що коли Кіт Келлог перебуває в Києві, кияни можуть «трохи виспатись», бо Росія нібито призупиняє свої удари.

Сам Келлог відреагував на це порівняння, написавши в соцмережі Х, що коли «Кіт» відвідує Україну, Росія припиняє свої удари по цивільних, «даючи їм кілька ночей спокою».

Нагадаємо, спеціальний представник Дональда Трампа, Кіт Келлог, заявив, що Україна не повторить «в’єтнамського сценарію» і зможе зберегти свою державність, оскільки має значну внутрішню стійкість та міжнародну підтримку. Про це він сказав на щорічній конференції YES 2025, організованій Фондом Віктора Пінчука, повідомляє «Главком».