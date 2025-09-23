Вторгнення на Одещину? Санду звернулась до нації з попередженням

Молдовська лідерка стверджує, якщо Росія контролюватиме Молдову, наслідки будуть небезпечними для всього регіону

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що в разі перемоги на виборах проросійських сил, Молдова може стати плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Як наголосила очільниця Молдови, Росія витрачає сотні мільйонів євро на підкуп сотень тисяч голосів виборців на майбутніх парламентських виборах, які призначені на 28 вересня 2025 року. За її словами, сотням людей платять, щоб вони «сіяли безлад, насильство і лякали світ».

«Сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою», – каже Санду.

Молдовська лідерка закликала громадян не допустити капітуляції країни перед іноземними інтересами. За її словами, в разі встановлення контролю Росії над Молдовою наслідки будуть небезпечними як для країни, так і для всього регіону.

«Постраждають усі молдавани. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські фонди зупиняться на Пруті. Свобода пересування може припинитися. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано», – наголосила вона.

Нагадаємо, у кількох населених пунктах Молдови правоохоронці провели понад 250 обшуків у справі про підготовку масових заворушень та дестабілізації країни.

Як відомо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном.

До слова, у Молдові sim-картки для мобільних телефонів можна буде придбати лише за документом, що посвідчує особу.