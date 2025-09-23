Марк Рютте заявив, що НАТО готове «налякати» РФ

Sky News пише, що питання про те, наскільки далеко готове зайти НАТО, знову постало в останні дні

НАТО готове «налякати» Росію, щоб запобігти триваючим вторгненням. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає «Главком» з посиланням на Sky News.

«Звичайно», – відповів Рютте на запитання, чи готове НАТО посилити свою реакцію. «Але ми завжди маємо робити це з урахуванням нашої оцінки ситуації», – додав він, зазначивши, що це було досягнуто в Естонії та Польщі.

Як повідомлялося, НАТО готове захищати кожен сантиметр своєї території, і ця «відданість» була продемонстрована на військовій базі Тапа в Естонії, поблизу кордону з Росією. База, назва якої перекладається як «вбивати», колись була радянським об'єктом, а тепер там базуються естонська армія та бойові групи НАТО, очолювані Великою Британією.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Також у ніч на 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. За даними Bild, в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.