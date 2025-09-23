Головна Світ Політика
search button user button menu button

Марк Рютте заявив, що НАТО готове «налякати» РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Марк Рютте заявив, що НАТО готове «налякати» РФ
Генсек НАТО пригрозив РФ
фото: nato.int

Sky News пише, що питання про те, наскільки далеко готове зайти НАТО, знову постало в останні дні

НАТО готове «налякати» Росію, щоб запобігти триваючим вторгненням. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає «Главком» з посиланням на Sky News.

«Звичайно», – відповів Рютте на запитання, чи готове НАТО посилити свою реакцію. «Але ми завжди маємо робити це з урахуванням нашої оцінки ситуації», – додав він, зазначивши, що це було досягнуто в Естонії та Польщі.

Sky News пише, що питання про те, наскільки далеко готове зайти НАТО, знову постало в останні дні.

Як повідомлялося, НАТО готове захищати кожен сантиметр своєї території, і ця «відданість» була продемонстрована на військовій базі Тапа в Естонії, поблизу кордону з Росією. База, назва якої перекладається як «вбивати», колись була радянським об'єктом, а тепер там базуються естонська армія та бойові групи НАТО, очолювані Великою Британією.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Також у ніч на 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. За даними Bild, в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.

Читайте також:

Теги: росія НАТО Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як війни сформували ненависть росіян до США
Росіяни ніколи не боялися США. І ось чому
25 серпня, 14:34
«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?
«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?
10 вересня, 08:49
Син Чикатила Юрій не долучався до лав української армії
ТЦК спростував фейк про сина Чикатила: про що йдеться
23 серпня, 20:58
Залізниця Німеччини та Бундесвер готуються до війни
Німеччина модернізує залізниці для швидкого перекидання військової техніки до України
28 серпня, 09:33
У рамках нової домовленості поставки будуть здійснюватися протягом 30 років
РФ та Китай домовилися про будівництво великого газопроводу
2 вересня, 11:17
Володимир Зеленський поспілкувався з представниками американського підприємства, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару
Зеленський відвідав завод у Мукачеві, по якому Росія вдарила ракетами
5 вересня, 22:22
Президент Латвії Едгарс Ринкевичс: Кремль хоче війни, а не миру
«Це справжній терор»: європейські лідери відреагували на наймасованіший удар по Україні
7 вересня, 13:04
Рештки російських дронів у Польщі після атаки у ніч на 10 вересня
Макрон вийшов із заявою після атаки російських дронів на Польщу
10 вересня, 11:51
Росіяни погрожують здійснити небезпечний запуск двох реакторів без дозволу МАГАТЕ
«Це – пастка». Експерт пояснив, чому Путін вже «погодився» пустити Україну на Запорізьку АЕС
5 вересня, 17:22

Політика

Марк Рютте заявив, що НАТО готове «налякати» РФ
Марк Рютте заявив, що НАТО готове «налякати» РФ
Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни
Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни
Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю
Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю
Три західноафриканські країни оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду
Три західноафриканські країни оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду
Експомічниця Джо Байдена отримала громадянство Росії
Експомічниця Джо Байдена отримала громадянство Росії
У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі
У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua