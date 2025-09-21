Президент Чехії зробив жорстку заяву про бездіяльність НАТО

Павел натякнув, що світ сам визначає межі Путіна

Президент Чехії Петр Павел заявив, що НАТО повинно жорстко відповідати на провокації Росії, у разі потреби навіть військовими методами. Про це він сказав в інтерв’ю Чеському телебаченню, пише «Главком».

«У нинішній час ми повинні діяти рішуче, і якщо відбуваються порушення, то на них треба відповідати, включно з військовим шляхом. Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку і перейшла межу дозволеного. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злу просто неможливо», – підкреслив Павел.

За словами чеського лідера поступки лише підштовхнуть Росію до нових атак.

«Володимир Путін і Росія поводитимуться так, як ми їм дозволимо. Якщо ми лише засуджуватимемо їх словами, применшуватимемо чи виправдовуватимемо поведінку Росії, ці провокації триватимуть», – сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до посилення санкцій проти Росії після того, як російський дрон порушив повітряний простір Румунії.

Варто зазначити, що Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Зеленський висловив думку, що у разі масованого повітряного удару Польща не зможе ефективно захистити своїх громадян.

Також слід додати, що після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна вживає необхідних заходів для запобігання інцидентам із дронами.