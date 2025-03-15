У Кривому Розі закінчилася аварійно-рятувальна операція: постраждали 14 людей, серед них - дві дитини

Рятувальники закінчили розбирати завали після російського удару по місту

Унаслідок ракетного удару російської армії по Кривому Рогу у п'ятницю постраждали 14 людей, у тому числі – двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«Ще вночі у Кривому Розі закінчилася аварійно-рятувальна операція. Через ракетну атаку у місті зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу. Пошкоджені інфраструктура, понад півтора десятка багатоквартирних та 10 приватних будинків, 2 навчальні та спортивний заклади. Побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто. Постраждали 14 людей, серед них дві дитини», - зазначив Лисак.

У Кривому Розі закінчилася аварійно-рятувальна операція після вчорашньої ракетної атаки росіян, - ОВА.



Постраждали 14 людей, серед них дві дитини. pic.twitter.com/5nN1eal64Z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 15, 2025

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Також, за повідомленням начальника Дніпропетровської ОВА, Внаслідок атаки безпілотниками на Синельниківщині та у Павлоградському районі понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає. Є перебої з водопостачанням у Синельниковому, Павлограді, Тернівці, Першотравенську. Фахівці працюють, аби якнайшвидше усунути проблему.

Силам ППО вдалось збили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників.

Нагадаємо, увечері 14 березня Росія атакувала Кривий Ріг. Постраждав житловий квартал міста. «Шестеро людей, постраждалих через атаку на Кривий Ріг, ушпиталені. У них черепно-мозкові травми, забої, різані рани», – повідомив Лисак.