Росія попросила виключити Кіта Келлога з переговорів через проукраїнську позицію – NBC News

Відомо, що Келлог був відсутній на двох недавніх самітах у Саудівській Аравії – один з російськими чиновниками, а інший з українцями

Спеціального представника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога усунули від участі у високорівневих переговорах щодо припинення війни через невдоволення Москви його проукраїнською позицією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними американського посадовця та високопоставленого російського чиновника, Володимир Путін вважає Келлога надто «проукраїнськи налаштованим» і висунув вимогу виключити його з переговорного процесу.

«Келлог – колишній американський генерал, він занадто близький до України. Це не та людина, яку ми готові бачити за столом переговорів», – заявив представник Росії.

У Білому домі підтвердили, що Москва виступила проти участі Келлога, однак не уточнили, коли саме було висунуто цю вимогу.

Водночас речник Ради національної безпеки США Джеймс Г’юїтт запевнив, що Келлог і надалі залишається «цінним членом команди, особливо у взаємодії з європейськими союзниками».

Відомо, що Келлог був відсутній на двох недавніх самітах у Саудівській Аравії – один з російськими чиновниками, а інший з українцями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатообіцяючою, але все ще потребує уточнень. При цьому президент підтвердив свою готовність обговорити з Путіним пропозицію щодо припинення вогню.

Раніше ми писали, що у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Путіна щодо ймовірного перемирʼя. Про це повідомляє Главком із посиланням на Офіс президента.

Зеленський зауважив, що всі почули з Росії «дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова» Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Голова держави впевнений: Путін фактично готує відмову станом на зараз.

«Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб узагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так – так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції», - наголосив гарант.