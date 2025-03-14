Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія попросила виключити Кіта Келлога з переговорів через проукраїнську позицію – NBC News

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія попросила виключити Кіта Келлога з переговорів через проукраїнську позицію – NBC News
Представник Росії: Келлог – колишній американський генерал, він занадто близький до України
фото: 5 канал

Відомо, що Келлог був відсутній на двох недавніх самітах у Саудівській Аравії – один з російськими чиновниками, а інший з українцями

Спеціального представника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога усунули від участі у високорівневих переговорах щодо припинення війни через невдоволення Москви його проукраїнською позицією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними американського посадовця та високопоставленого російського чиновника, Володимир Путін вважає Келлога надто «проукраїнськи налаштованим» і висунув вимогу виключити його з переговорного процесу.

«Келлог – колишній американський генерал, він занадто близький до України. Це не та людина, яку ми готові бачити за столом переговорів», – заявив представник Росії.

У Білому домі підтвердили, що Москва виступила проти участі Келлога, однак не уточнили, коли саме було висунуто цю вимогу.

Водночас речник Ради національної безпеки США Джеймс Г’юїтт запевнив, що Келлог і надалі залишається «цінним членом команди, особливо у взаємодії з європейськими союзниками».

Відомо, що Келлог був відсутній на двох недавніх самітах у Саудівській Аравії – один з російськими чиновниками, а інший з українцями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатообіцяючою, але все ще потребує уточнень. При цьому президент підтвердив свою готовність обговорити з Путіним пропозицію щодо припинення вогню.

Раніше ми писали, що у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Путіна щодо ймовірного перемирʼя. Про це повідомляє Главком із посиланням на Офіс президента.

Зеленський зауважив, що всі почули з Росії «дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова» Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Голова держави впевнений: Путін фактично готує відмову станом на зараз. 

«Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб узагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так – так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції», - наголосив гарант.

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Москва переговори США Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку верховних послідовників Трампа такий союз – дозволить контролювати ледь не весь світ
Північно-Льодовитий союз замість НАТО. Нова божевільна ідея Трампа і Путіна?
21 лютого, 17:27
Кирило Дмитрієв (праворуч), попри свої українські корені, «дослужився» до статусу улюбленця Володимира Путіна
Посильний Путіна. Як киянин Кирило Дмитрієв потрапив на переговори про Україну Агресор
18 лютого, 21:30
Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
14 лютого, 05:44
Мюнхен. Ніколи чи знову?
Мюнхен. Ніколи чи знову? Геополітика
17 лютого, 17:56
Apple пообіцяла швидко виправити помилку в функції перетворення голосу в текст
Apple пообіцяла виправити помилку, через яку слово «расист» замінювалося на «Трамп»
26 лютого, 10:18
Завершиться форум «Україна. Рік 2025» пресконференцією президента України
У Києві стартував форум «Україна. Рік 2025», де виступить Зеленський: трансляція
23 лютого, 12:26
Марш солідарності у Лондоні напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ
У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну
23 лютого, 12:09
МакКьюн описує Трампа як майстра, що маніпулює обома сторонами конфлікту
Трамп закликає Зеленського прийняти умови США для завершення війни в Україні – Daily Express
3 березня, 02:48
Лара Трамп вважає, що Дональд Трамп та Ілон Маск багато зробили для США
Невістка президента США заявила, що американці «повинні цілувати ноги» Трампу та Маску
12 березня, 04:47

Політика

Путін не хоче відмовлятися від своїх вимог щодо України – FT
Путін не хоче відмовлятися від своїх вимог щодо України – FT
Росія попросила виключити Кіта Келлога з переговорів через проукраїнську позицію – NBC News
Росія попросила виключити Кіта Келлога з переговорів через проукраїнську позицію – NBC News
Країни НАТО виробляють замало зброї у порівнянні з Росією та Китаєм – Рютте
Країни НАТО виробляють замало зброї у порівнянні з Росією та Китаєм – Рютте
Трамп заявив, що Крим росіянам віддав Обама
Трамп заявив, що Крим росіянам віддав Обама
Квитки на футбол та тури в Китай. Поліція розслідує, як Huawei «купував» євродепутатів – ЗМІ
Квитки на футбол та тури в Китай. Поліція розслідує, як Huawei «купував» євродепутатів – ЗМІ
Путін та Лукашенко підписали угоду «про гарантії безпеки в союзній державі»
Путін та Лукашенко підписали угоду «про гарантії безпеки в союзній державі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
58K
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
24K
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
19K
Зеленський повідомив, що Путін боїться сказати Трампу
8871
Прогноз магнітних бур на 13-15 березня: якою буде сонячна активність

Новини

14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Вчора, 21:16
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
12 березня, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
12 березня, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
12 березня, 19:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua