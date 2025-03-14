У Нижньогородській області дрони атакували елітний військовий полігон

333-й Центр бойової підготовки в Муліно є ключовим об'єктом для підготовки військових підрозділів армії РФ

Безпілотники атакували військовий полігон у Муліно в Нижньогородській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, безпілотник атакував сьогодні вдень, 14 березня, територію військового полігону і військової частини. Інформації про постраждалих немає.

Раніше Росавіація повідомила, що Нижньогородський аеропорт «Стригіно» тимчасово не приймав і не відправляв авіарейси.

Як відомо, в Муліно розташований 333-й Центр бойової підготовки Західного військового округу, який начебто немає аналогів у Росії та світі.

Спочатку його будували ще до санкцій за участю німецької Rheinmetall Defence Electronics, саме вони створили все планування проекту. Центр поєднує традиційні полігони з сучасними комп'ютерними технологіями: комплексні тренажери відтворюють поле бою в 3D, а фізичне середовище включає макети міст і селищ для тактичних навчань. Полігон площею 34×27 км оснащений танкодромами, вододромами та різними тренувальними зонами. Пропускна спроможність Центру – до трьох бригад на рік, з можливістю навчання 700 військовослужбовців одночасно і підготовки 30 тис. осіб щорічно.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ у Туапсе в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа.

Голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко підтвердив факт пожежі на території НПЗ, але не уточнив її причину. У гасінні пожежі задіяно 121 людину і 39 одиниць техніки.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, НПЗ входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогонний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.

До слова, далекобійні дрони Служби безпеки уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів С-300/С-400 на території Російської Федерації.