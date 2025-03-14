Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Нижньогородській області дрони атакували елітний військовий полігон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Нижньогородській області дрони атакували елітний військовий полігон
Момент влучання безпілотника
скріншот з відео

333-й Центр бойової підготовки в Муліно є ключовим об'єктом для підготовки військових підрозділів армії РФ

Безпілотники атакували військовий полігон у Муліно в Нижньогородській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, безпілотник атакував сьогодні вдень, 14 березня, територію військового полігону і військової частини. Інформації про постраждалих немає.

Раніше Росавіація повідомила, що Нижньогородський аеропорт «Стригіно» тимчасово не приймав і не відправляв авіарейси.

Як відомо, в Муліно розташований 333-й Центр бойової підготовки Західного військового округу, який начебто немає аналогів у Росії та світі.

Спочатку його будували ще до санкцій за участю німецької Rheinmetall Defence Electronics, саме вони створили все планування проекту. Центр поєднує традиційні полігони з сучасними комп'ютерними технологіями: комплексні тренажери відтворюють поле бою в 3D, а фізичне середовище включає макети міст і селищ для тактичних навчань. Полігон площею 34×27 км оснащений танкодромами, вододромами та різними тренувальними зонами. Пропускна спроможність Центру – до трьох бригад на рік, з можливістю навчання 700 військовослужбовців одночасно і підготовки 30 тис. осіб щорічно.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ у Туапсе в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа.

Голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко підтвердив факт пожежі на території НПЗ, але не уточнив її причину. У гасінні пожежі задіяно 121 людину і 39 одиниць техніки.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, НПЗ входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогонний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.

До слова, далекобійні дрони Служби безпеки уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів С-300/С-400 на території Російської Федерації.

Читайте також:

Теги: безпілотник війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Близька до Віктора Януковича Любов Садикова розширила свій бізнес у Росії
Продукти від коханки Януковича. Любов Полєжай розширює свій агробізнес у Росії Війна і бізнес
Вчора, 16:00
Пʼятирічний Іван з мамою спав у квартирі в момент вибуху
Ракета пошкодила квартиру, де спала дитина грудного віку. Нові деталі атаки на Кривий Ріг
12 березня, 11:15
Група німецьких полонених на кораблі берегової охорони США під час Другої світової війни
Заморожені амбіції. Чому Гренландія стала метою США?
11 березня, 17:30
Наслідки російської атаки на Харків
Окупанти атакували цивільне підприємство в Харкові (оновлено)
7 березня, 07:53
Речник ДПСУ каже, що наразі завдання Сил оборони – не допустити просування армії РФ вглиб України
Окупанти намагаються прорвати кордон на Сумщині: речник ДПСУ повідомив деталі
3 березня, 14:44
На підприємстві розгорілася пожежа
В Уфі атаковано нафтохімічне підприємство «Оргсінтез»
3 березня, 02:19
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон
Британія та Франція разом з Україною хочуть створити новий мирний план
2 березня, 11:53
«Світ пробачає що завгодно, але не пробачає слабкість»
Єдині непорушні гарантії безпеки для України – це сильні українці
28 лютого, 08:43
Келлог назвав Зеленського «бойовим і відважним лідером нації у стані війни»
Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
21 лютого, 15:58

Політика

Трамп розповів про «хороші» перемовини із Путіним: деталі
Трамп розповів про «хороші» перемовини із Путіним: деталі
У Нижньогородській області дрони атакували елітний військовий полігон
У Нижньогородській області дрони атакували елітний військовий полігон
Як треба поважати собак: Трамп подав приклад
Як треба поважати собак: Трамп подав приклад
До болгарського парламенту пройшла проросійська партія після перерахунку голосів
До болгарського парламенту пройшла проросійська партія після перерахунку голосів
Нідерландський євродепутат закликає ЄС задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ
Нідерландський євродепутат закликає ЄС задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ
ЄС готує масштабний проєкт відродження військової промисловості – Politico
ЄС готує масштабний проєкт відродження військової промисловості – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
79K
Зеленський повідомив, що Путін боїться сказати Трампу
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
36K
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
18K
США заблокували російським банкам можливість обслуговувати угоди з продажу нафти і газу
14K
Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг

Новини

Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Сьогодні, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Сьогодні, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Вчора, 21:16
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
12 березня, 23:44

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua