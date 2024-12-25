Росія оголосила в розшук відомого опозиціонера

Яшин заявив, що нічого не знає про рішення з боку МВС Росії

Яшин: «Не здивований, звісно. Цього слід було чекати»

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук опозиційного політика Іллю Яшина, який у серпні вийшов на волю з колонії внаслідок масштабного обміну ув'язненими між Росією та країнами Заходу. Про це повідомляє Медиазона.

За даними видання, картка з'явилася в базі розшуку російського МВС сьогодні, 25 грудня. Про порушення нової кримінальної справи проти опозиціонера офіційно не повідомлялося.

Яшин заявив, що нічого не знає про таке рішення з боку МВС Росії фото: Медиазона.

Своєю чергою Яшин сказав, що нічого не знає про таке рішення з боку МВС Росії.

«Я нічого про це не знаю. Але, мабуть, по-тихому порушили кримінальну справу, щоб заарештувати одразу в аеропорту, якщо я вирішу повернутися до Росії. Не здивований, звісно. Цього слід було чекати», – зауважив він.

Нагадаємо, російські опозиціонери у вигнанні Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин заявили про намір вийти 1 березня 2025 року на марш у Берліні під гаслом: «Путін, досить вбивати». Про це Ілля Яшин повідомив у соцмережах. Опозиціонери наголошують, що Путін є вбивцею, на совісті якого «десятки тисяч смертей безневинних людей». Вони додали, що не варто «намагатися домовитися про щось із терористом і вбивцею». Опозиціонери додали, що ця демонстрація «має стати гучним голосом справжньої Росії».

У листопаді 2024 року у Берліні біля Потсдамської площі розпочався мітинг-марш – антивоєнна демонстрація російської опозиції. На акції присутні, зокрема, організатори – провідні російські опозиціонери у вигнанні Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин. До початку акції поліція оцінила кількість учасників у 1800 осіб. Демонстрація проходить під гаслом «Ні Путіну! Ні війні в Україні! Свободу політичним в'язням!».

Також повідомлялося, що Юлія Навальна спробує зробити те, чого не зміг її чоловік: взяти участь у виборах президента Росії. Про це вона заявила в інтерв’ю BBC. Навальна зізналася, що також уявляє себе політиком, яким був її чоловік Олексій. Навальна сказала, що бачить себе кандидатом у президенти РФ.