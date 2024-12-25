Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія оголосила в розшук відомого опозиціонера

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія оголосила в розшук відомого опозиціонера
Яшин заявив, що нічого не знає про рішення з боку МВС Росії
фото з відкритих джерел

Яшин: «Не здивований, звісно. Цього слід було чекати»

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук опозиційного політика Іллю Яшина, який у серпні вийшов на волю з колонії внаслідок масштабного обміну ув'язненими між Росією та країнами Заходу. Про це повідомляє Медиазона.

За даними видання, картка з'явилася в базі розшуку російського МВС сьогодні, 25 грудня. Про порушення нової кримінальної справи проти опозиціонера офіційно не повідомлялося.

Яшин заявив, що нічого не знає про таке рішення з боку МВС Росії
Яшин заявив, що нічого не знає про таке рішення з боку МВС Росії
фото: Медиазона.

Своєю чергою Яшин сказав, що нічого не знає про таке рішення з боку МВС Росії.

«Я нічого про це не знаю. Але, мабуть, по-тихому порушили кримінальну справу, щоб заарештувати одразу в аеропорту, якщо я вирішу повернутися до Росії. Не здивований, звісно. Цього слід було чекати», – зауважив він.  

Нагадаємо, російські опозиціонери у вигнанні Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин заявили про намір вийти 1 березня 2025 року на марш у Берліні під гаслом: «Путін, досить вбивати». Про це Ілля Яшин повідомив у соцмережах. Опозиціонери наголошують, що Путін є вбивцею, на совісті якого «десятки тисяч смертей безневинних людей». Вони додали, що не варто «намагатися домовитися про щось із терористом і вбивцею». Опозиціонери додали, що ця демонстрація «має стати гучним голосом справжньої Росії».

У листопаді 2024 року у Берліні біля Потсдамської площі розпочався мітинг-марш – антивоєнна демонстрація російської опозиції. На акції присутні, зокрема, організатори – провідні російські опозиціонери у вигнанні Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин. До початку акції поліція оцінила кількість учасників у 1800 осіб. Демонстрація проходить під гаслом «Ні Путіну! Ні війні в Україні! Свободу політичним в'язням!».

Також повідомлялося, що Юлія Навальна спробує зробити те, чого не зміг її чоловік: взяти участь у виборах президента Росії. Про це вона заявила в інтерв’ю BBC. Навальна зізналася, що також уявляє себе політиком, яким був її чоловік Олексій. Навальна сказала, що бачить себе кандидатом у президенти РФ.  

Читайте також:

Теги: політика розшук опозиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Також Зурабішвілі заявила, що залишається вірною Конституції країни, якій склала присягу шість років тому
Президентка Грузії дала владі тиждень на призначення нових виборів
22 грудня, 22:55
Дональд Трамп тиснутиме на союзників по НАТО робити більші на військові витрати
Витрати на оборону і Україну: Financial Times дізналась, як планує діяти Трамп
20 грудня, 20:54
Путін допоміг Асаду втекти із Сирії
Вивозив гроші до Росії літаками: Financial Times розкрила схему Асада
16 грудня, 09:11
Економіка ФРН пасе задніх
Економіка Німеччини наближається до точки неповернення – Bloomberg
16 грудня, 08:46
Країною керуватиме премʼєр-міністр Хан Дак Су
Імпічмент президенту в Південній Кореї: хто тепер керуватиме країною
14 грудня, 16:58
Темпи міграції стали проблемою для США
Стало відомо про рекордно високу імміграцію в США при Байдені
12 грудня, 11:30
Росіяни та сирійці з авіації атакують Ідліб та Алеппо
Reuters: Російські та сирійські літаки посилили бомбардування Сирії, є загиблі й поранені
2 грудня, 00:53
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
1 грудня, 17:04
США засуджують силовий розгін демонстрантів у Тбілісі
США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
30 листопада, 23:32

Політика

Росія оголосила в розшук відомого опозиціонера
Росія оголосила в розшук відомого опозиціонера
Дрони СБУ атакували один з найбільших полігонів Росії: стали відомі деталі
Дрони СБУ атакували один з найбільших полігонів Росії: стали відомі деталі
Президент Азербайджану перервав візит до Росії після авіакатастрофи в Казахстані
Президент Азербайджану перервав візит до Росії після авіакатастрофи в Казахстані
Санду підтвердила: російська ракета порушила повітряний простір Молдови
Санду підтвердила: російська ракета порушила повітряний простір Молдови
Трамп хоче забрати Панамський канал: видання WSJ проаналізувало ризики
Трамп хоче забрати Панамський канал: видання WSJ проаналізувало ризики
Українські пілоти завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000
Українські пілоти завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
54K
Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада
51K
Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
32K
Влада Вінниччини придумала, куди сховати скандальний МСЕК, який тепер підлягає ліквідації
28K
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони

Новини

Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Сьогодні, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Сьогодні, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
23 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua