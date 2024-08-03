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Обміняний росіянин Кара-Мурза заявив, що санкції проти РФ несправедливі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Обміняний росіянин Кара-Мурза заявив, що санкції проти РФ несправедливі
Володимир Кара-Мурза заявив, що санкції проти чиновників мають бути персональними
фото: скріншот

Опозиціонер поскаржився, що наразі санкції спрямовані не проти режиму Путіна, а проти всіх росіян

Російський опозиційний політик та публіцист Володимир Кара-Мурза, якого звільнили внаслідок обміну в'язнями між Росією та Заходом, поскаржився на санкції проти РФ. Про це пише «Медуза».

Кара-Мурза нагадав, що він раніше займався репрезентацією Росії на міжнародному рівні. Зокрема, він працював над просуванням законів імені Магнітського у низці країн (ініціативи, які передбачають санкції проти російських чиновників, пов'язаних зі смертю російського адвоката Сергія Магнітського).

«Ми бачимо дуже часто, що санкції західних демократичних країн виявляються спрямовані вже не проти режиму Путіна і не проти конкретних злочинців у вищих лавах режиму Путіна, а проти всієї країни, проти всіх російських громадян», – сказав політик.

За словами Кара-Мурзи, це вкрай «несправедливо і контрпродуктивно», тому що дає російській пропаганді можливість уявити, що росіяни опинилися «в кільці ворогів».

Російський політик заявив, що санкції проти чиновників мають бути персональними, і нагадав слова Бориса Нємцова: «Країну не чіпайте – негідників карайте».

Зазначимо, московський міський суд засудив політика і публіциста Володимира Кара-Мурзу (оголошений в Росії «іноагентом») до 25 років позбавлення волі, визнавши винним у поширенні «фейків» про російську армію, співпрацю з небажаною організацією та держзраду.

Приводом для порушення справи став його виступ із критикою дій російської влади та війни в Україні перед законодавцями американського штату Арізона. Зокрема, у своїй промові він сказав: «Сьогодні весь світ бачить, що путінський режим робить з Україною. Він скидає бомби на житлові райони, лікарні та школи».

До слова, російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза отримав Пулітцерівську премію за написані з колонії колонки для The Washington Post.

Нагадаємо, російський політик і опозиціонер Ілля Яшин, якого звільнили з колонії внаслідок обміну ув’язненими між РФ та Заходом, заявив, що написав письмову заяву про відмову на обмін.

Як повідомлялося, 1 серпня пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. РФ у рамках угоди передала країнам Заходу 16 осіб.

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Теги: росія санкції путінський режим росіяни

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