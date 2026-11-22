На конференції ООН із питань озброєнь, що завершилася в Женеві 21 листопада, десятки країн ухвалили компромісне рішення продовжити обговорення правил для летальних автономних систем озброєння, зокрема бойових роботів і дронів зі штучним інтелектом, ще на два роки. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Протягом цього часу, до 2028 року, держави працюватимуть над можливою угодою, проте питання запровадження юридично обов’язкових обмежень так і залишилося невирішеним.

Підсумки тижневих переговорів засвідчили, наскільки складно досягти конкретних домовленостей в умовах сучасних воєн та суперництва провідних військових держав. Країнам знову не вдалося визначити чіткі межі використання ШІ у військовій сфері, попри застереження експертів про ризик виходу таких систем з-під контролю людини.

Висока представниця ООН із питань роззброєння Ідзумі Накаміцу назвала продовження мандату вагомим результатом, хоча й визнала неоднозначність такого підсумку, нагадавши, що генсек ООН Антоніу Гутерреш, який залишає посаду наприкінці 2026 року, очікував на ухвалення зобов’язувального договору вже цьогоріч. Вона закликала дипломатів не гаяти часу та розпочати роботу над максимально дієвим документом уже з понеділка.

Представники громадських організацій розкритикували слабке рішення конференції, вказавши, що жорсткіші формулювання блокували великі військові держави, зокрема Росія та США. За оцінками активістів, найбільше процес гальмувала Москва, яка прагне зберегти свободу дій у розробці високотехнологічної зброї, і подібної позиції дотримується Вашингтон. У кампанії Stop Killer Robots заявили про розчарування послабленим форматом подальшої роботи, а засновниця організації Lex International Беатріс Фін зазначила, що рішення фактично заморожує реальні дії ще на два роки, хоча більшість країн підтримувала підготовку нового договору. Фахівець із машинного навчання МТІ та засновник Future of Life Institute Макс Теґмарк наголосив, що держави вже чотирнадцятий рік обмежуються розмовами, тоді як автономна зброя створює загрозу воєнних звірств.

Напередодні зустрічі сім країн – Бразилія, Австрія, Бельгія, Ірландія, Мексика, Нова Зеландія та Панама – запропонували розпочати переговори щодо заборони або суттєвого обмеження машин, здатних убивати без людського контролю, однак цю ініціативу відхилили. Посол Бразилії Фредеріко Меєр констатував, що технології розвиваються значно швидше за повільну дипломатію.

Необхідність термінових дій підкреслюють і в гуманітарних колах. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста нагадали про непередбачуваність систем зі ШІ порівняно зі звичайною кулею та закликали гарантувати, що рішення про життя і смерть ніколи не передаватимуть машинам. До швидкого регулювання закликає і Папа Римський Лев XIV, поки автономне озброєння не стало масовим – за даними активістів, дрони, здатні самостійно атакувати цілі, вже поодиноко застосовувалися в зонах конфліктів.

Обговорення в Женеві відбувалися в межах Конвенції про конкретні види звичайної зброї, ратифікованої 128 державами. Оскільки рішення за нею ухвалюються виключно консенсусом, будь-яка країна має право заблокувати ініціативу, що зводить майбутній документ лише до найменш спірних положень.

Нагадаємо, у Женеві розпочалася зустріч під егідою ООН, на якій вирішуватимуть питання про старт переговорів щодо юридично обов’язкової угоди для заборони й регулювання летальних автономних систем озброєння (LAWS).

Хоча більшість зі 128 країн – учасниць Конвенції про конкретні види звичайної зброї підтримує цю ідею, досягти консенсусу буде вкрай важко. Дипломати та правозахисники прогнозують спротив із боку США, Росії та Ізраїлю, які переконані, що чинного міжнародного гуманітарного права цілком достатньо. Натомість керівництво ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Папа Римський уже застерегли про небезпеку таких технологій і закликали до їхнього врегулювання.