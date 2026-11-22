Демократи планують активніше перевіряти діяльність президента Дональда Трампа, зокрема через численні питання щодо дотримання етичних норм і законодавства його адміністрацією. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Водночас демократам доведеться визначити пріоритети. За опитуванням Pew Research Center, 67% американців більше побоюються надмірної кількості розслідувань з боку демократів, ніж недостатньої. Тому надто широкий перелік перевірок може розпорошити увагу суспільства.

Серед найважливіших напрямів, які можуть зацікавити демократів, – удари американських військових по суднах у Карибському басейні. Сенатор Тім Кейн заявляв, що внаслідок таких атак могли незаконно загинути люди, не причетні до наркоторгівлі. Особливі запитання викликала повторна атака на судно після першого удару.

Також Конгрес може звернути увагу на будівельні проєкти Трампа. Йдеться про знесення східного крила Білого дому, спроби розмістити ім’я президента на Центрі Кеннеді та роботи біля Меморіалу Лінкольна, які, за повідомленнями, проводили без конкурентних торгів.

Окремий напрям – діяльність Ілона Маска та DOGE. Демократи можуть перевірити, як рішення департаменту вплинули на роботу федеральних установ, а також з’ясувати обставини обмеження роботи Starlink, що могло перешкодити обороні України.

Ще однією темою може стати використання Міністерства юстиції для переслідування політичних опонентів Трампа. Серед справ, які викликали запитання, – провадження проти генеральної прокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс, Кессіді Гатчінсон та представників Демократичної партії в Конгресі.

У центрі уваги може опинитися і скандал навколо Nvidia та компанії Megaspeed, яку підозрюють у незаконному постачанні передових чипів до Китаю. Розслідування могло б з’ясувати, чому Міністерство торгівлі не внесло компанію до чорного списку та чи не вплинули на це особисті інтереси посадовців.

Серед інших можливих пріоритетів – дії імміграційної служби ICE. Конгрес може перевірити обставини загибелі протестувальників Рене Гуд та Алекса Претті в Міннеаполісі, повідомлення про незаконні затримання громадян США, депортації та порушення з боку федеральних службовців.

Демократи також можуть повернутися до справи Джеффрі Епштейна. Зокрема, їх цікавитимуть обізнаність Трампа про його діяльність, причини нерозголошення всіх матеріалів та обставини переведення Гіслен Максвелл до в’язниці з більш сприятливими умовами.

Ще один масштабний напрям – війна США проти Ірану. Конгрес може перевірити, наскільки обґрунтованими були заяви адміністрації про загрозу з боку Тегерана, а також обставини американського удару по початковій школі в Ірані. За даними CNN, під час атаки могли використати застарілі розвідувальні дані, а в доповіді ООН ішлося про можливі ознаки воєнного злочину.

Найбільший політичний потенціал, на думку авторів матеріалу, має розслідування можливого збагачення Трампа, його родини та союзників. Ідеться про доходи президента від криптовалютних проєктів, можливі конфлікти інтересів у діяльності Джареда Кушнера, Стіва Віткоффа та Говарда Латніка, а також федеральне фінансування компаній, пов’язаних з інвестиційною фірмою Дональда Трампа-молодшого.

На тлі ймовірних перевірок Трамп у п’ятницю підписав указ, який зобов’язує федеральних підрядників узгоджувати з Білим домом відповіді на запити Конгресу щодо їхньої діяльності.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу.

До слова, для України послаблення впливу Трампа дає підстави розраховувати на поступове відновлення стабільної підтримки з боку Вашингтона після тривалого періоду напруги та обмежень у постачанні озброєння. В Офісі Президента України зазначають намір розвивати конструктивну співпрацю з новообраним Конгресом задля отримання засобів ППО Patriot та іншої допомоги.