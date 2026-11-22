Російська влада наразі не здатна визначити, скільки часу знадобиться на ремонт Кримського мосту, автомобільна частина якого була зруйнована після українського удару 17 листопада. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін, який відповідає за будівництво, повідомив у п'ятницю, що точні графіки робіт стануть зрозумілими лише після підготовки інженерних проєктних рішень. Окрім автомобільної смуги, пошкоджень зазнала і залізнична гілка переправи.

За словами Хуснулліна, на мосту пошкоджено саму арку та основну балку арочного прольоту – фактично ці конструкції впали у воду й розвалилися на частини. Чиновник запевнив, що влада має два варіанти відновлення споруди, хоча напередодні він стверджував, що рух окремими ділянками зруйнованої автодороги вдасться запустити вже за один-два місяці.

Втрачена разом із проїжджою частиною 227-метрова сталева арка була найскладнішим елементом усієї конструкції, а її виготовлення та монтаж навіть у мирний час тривали близько півтора року. В умовах бойових дій цей процес може вимагати ще більше ресурсів і часу. Професор Університету Халіфа в Абу-Дабі Андреас Каппоса вважає, що відновлення автомобільного руху займе близько двох років. Ще більш категорично ситуацію оцінив професор австралійського Університету Монаша Колін Капрані, зазначивши, що автомобільна частина зазнала катастрофічних руйнувань і повністю знищена.

У період із 16 по 19 листопада українські сили тричі атакували Кримський міст. Найбільших руйнувань завдав другий удар у ніч проти 17 листопада: тоді ракети-дрони «Паляниця» серед інших засобів ураження обвалили арку та 270 метрів автомобільного полотна у Керченську протоку, через що також виявилося заблокованим судноплавство під мостом. В Україні наголосили, що операцію провели переважно із застосуванням вітчизняних ракет і безпілотників, а під час управління не використовували супутниковий зв'язок Starlink чи Starshield.

Володимир Путін, перебуваючи на саміті АТЕС у Китаї, назвав удар по мосту свідченням небажання української влади припиняти війну та пригрозив значно болючішою відповіддю за допомогою сучасних засобів ураження.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України підтвердило обвал арки Керченського мосту після атаки. Унаслідок українських ударів було зруйновано частину автомобільної переправи та пошкоджено залізничну інфраструктуру. Згодом Росія призупинила рух поїздів Керченським мостом після чергової атаки.