У суботу, 21 листопада, в центрі Лісабона, попри сильну зливу, відбувся багатотисячний марш. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Люди вийшли на вулиці через подорожчання життя, загострення житлової кризи та низький рівень оплати праці. Організатором акції виступила найбільша в Португалії профспілкова федерація CGTP, яка вимагає підвищити зарплати й пенсії, знизити ціни на базові товари та послуги, а також вжити заходів для здешевлення житла.

За словами організаторів, колона з кількох тисяч учасників під парасольками та в дощовиках пройшла двома центральними проспектами міста. Правоохоронці власних підрахунків кількості мітингувальників не оприлюднювали.

44-річний працівник фабрики Мануель Гомес розповів, що люди змушені працювати більше, але через зростання витрат їм не вистачає коштів на буденні потреби. На його думку, ситуацію погіршили дії правоцентристського уряду. Він наголосив, що на тлі низьких зарплат постійно дорожчають бензин, дизельне пальне, нерухомість та решта товарів, і це необхідно змінювати.

Цифри підтверджують складну економічну ситуацію в країні:

згідно з інформацією Євростату, торік середній річний дохід у Португалії відставав від середньоєвропейського показника на 37%;

у жовтні рівень інфляції сягнув 3,8% через подорожчання харчів та енергоносіїв, спричинене затяжною напруженістю на Близькому Сході;

криза доступності житла в країні стала однією з найгостріших у Європі – з 2017 року нерухомість подорожчала більш ніж удвічі, а орендні ставки за новими угодами зросли майже вдвічі, що найболючіше б'є по молоді.

Суботньому маршу передували тижні протестної активності, зокрема облаштування наметових містечок житлових активістів у Лісабоні та Порту. Ці виступи є частиною ширшої хвилі європейських демонстрацій проти зростання вартості життя та житла. Водночас на переважно мирних протестах у Франції, що також пройшли цієї суботи, кількість учасників виявилася меншою, ніж у попередні тижні.

Раніше в Італії відбулися масштабні акції протесту проти політики уряду прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. За оцінкою організаторів, до демонстрацій і загальнонаціонального страйку долучилися близько 1,5 млн людей у понад 100 містах країни.