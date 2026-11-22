Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що війна поширюється на сусідні з країною регіони. Таку оцінку він озвучив у суботу після того, як у Балтійському морі безпілотники уразили російське вантажне судно «Спарта II», пов'язане з військовими РФ, а сам палаючий корабель згодом опинився у фінських водах. Попри фіксацію факту поширення бойових дій, очільник фінського уряду наголосив, що Україна має повне право воювати проти агресора. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На тлі інциденту Гельсінкі запровадив тимчасові обмеження для авіації та судноплавства у східній частині Фінської затоки, щоб убезпечити цивільних і дати змогу військовим за потреби перехоплювати дрони. Міністр оборони Швеції Пал Йонсон додав, що до захисту територіальної цілісності Фінляндії та НАТО після події залучили шведські винищувачі під фінським командуванням. Водночас прем'єр-міністерка Естонії Крістен Міхал зазначила, що наслідки боротьби з російською агресією вже досягли Балтійського моря, проте це не зупинить підтримку України. Естонія також направила власний військовий корабель для допомоги в гасінні вогню та ліквідації можливого забруднення.

За даними Збройних сил Фінляндії, 121-метровий суховантаж «Спарта II», який вийшов із Санкт-Петербурга в п'ятницю і прямував до російського ексклава Калінінград, зазнав удару в міжнародних водах на захід від російського острова Гогланд. Речник фінських Сил оборони полковник Акі-Маурі Хухтінен зазначив на пресконференції, що за атакою, ймовірно, стоїть Україна, хоча конкретна причина вибору саме цієї цілі наразі невідома. Протягом цього року українські безпілотники неодноразово атакували Ленінградську область РФ, інколи залітаючи в повітряний простір Балтійського регіону, а тижнем раніше фінські військові вже фіксували удар по російському військовому кораблю в цьому ж районі.

Після влучання на борту «Спарти II» спалахнула пожежа, яка тривала ще пізно в суботу. Командувач фінської прикордонної служби Ілля Ільїн повідомив, що всі 16 членів екіпажу евакуювалися на рятувальні шлюпки, пересіли на інше російське судно і прямують до РФ. Саме пошкоджене судно стоїть на якорі у фінських водах, де Фінляндія керує рятувальною операцією, проте згодом російські кораблі можуть відбуксирувати його додому. Крім того, командувач Берегової охорони Фінської затоки Мікко Сімола повідомив, що під час рятувальних робіт російський гелікоптер імовірно короткочасно порушив повітряний простір Фінляндії.

Уражене судно перебуває під санкціями США і належить компанії «Оборонлогістика», яка забезпечує логістику для Міністерства оборони Росії. За словами Іллі Ільїна, підтвердженої інформації про характер вантажу наразі немає, однак наявність на борту військових матеріалів не виключається. Зі свого боку губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив атаку двох дронів на вантажне судно приблизно за три морські милі від кордону РФ та заявив про нібито збиття 80 безпілотників над областю протягом ночі, тоді як губернатор Калінінградської області Олексій Безпрозваних запевнив, що інцидент не вплине на постачання регіону. МЗС України та посольство РФ у Гельсінкі ситуацію оперативно не прокоментували.

Раніше повідомлялося, що уранці 21 листопада у Фінській затоці після атаки безпілотників загорілося російське вантажне судно Sparta II. Фінські сили оборони зафіксували удар у міжнародних водах.

Sparta II перебуває під санкціями США з травня 2022 року. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, судно пов’язане з російською компанією «Оборонлогістика» та раніше перевозило озброєння й військову техніку.