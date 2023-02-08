Росія пригрозила Боснії через членство у НАТО

Боснія поки досягла незначного прогресу на шляху до членства в Альянс

РФ нзаявила, що поки вона не буде на 100% впевнена «в реальності підлих планів знищення Росії, ніхто не буде натискати червону кнопку»

Росія відповість, якщо Боснія і Герцеговина приєднається до НАТО або будь-якої організації, ворожої Москві. Про це заявив російський посол у Сараєво Ігор Калабухов у тексті, опублікованому у вівторок з нагоди російського «Дня дипломатії».

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«Боснія і Герцеговина вільна зробити будь-який крок на світовій арені. Вступати в будь-яку організацію – політичну, економічну, культурну, будь-яку. Якщо цього хоче більшість громадян, якщо це приносить користь країні, стимулюватиме розвиток, зміцнюватиме зв’язки з іншими народами світу – вперед, ми це приймемо з щирою радістю», – написав посол.

Проте, за словами Калабухова, керівництво Босні має розуміти, що якщо країна вступає в блок, головною метою якого є знищення Росії, то РФ «має право захистити себе». Він додав, що поки Боснія не вживає заходів проти Росії, «ми відчуваємо себе спокійно і не маємо потреби зміцнювати наш захист».

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«Тут можна заперечити, що гіпотетично входити в НАТО чи ЄС можна з абсолютно іншими намірами, які не мають жодного стосунку до Росії… Але будьмо реалістами – якщо умовний Брюссель чи Вашингтон накажуть розгорнути ядерні системи з ракетами, націленими на Москву, то умовне Сараєво, увійшовши до організацій під їхнім керівництвом, буде змушене це зробити. Тож так, вибір вільний, але, будь ласка, не обмежуйте нас у праві на відповідь», – додав дипломат.

Також посол наголосив, що поки РФ не буде на 100% впевнена «в реальності підлих планів знищення Росії, ніхто не буде натискати червону кнопку».

Нагадаємо, що Боснія бере участь у Плані дій щодо членства в НАТО, але досягла незначного прогресу на шляху до членства в Альянсі.

Раніше Росія заявила, що нападе на Фінляндію, якщо та стане членом НАТО.