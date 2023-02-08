Чи є вступ до НАТО гарантією безпеки для України?

Треба усвідомлювати: росіяни ніколи не змиряться з існуванням України

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В том, что эта война закончится победой Украины нет сомнений. Будет ли так в реальности знают лишь в генеральном штабе ВСУ. Исходя из общих соображений, без доступа к секретным политическим и военным сведениям, можно сказать так: «Судя по всему, Украина победит в войне с Россией».

Сможет ли Украина чувствовать себя в таком случае вне угрозы со стороны сегодняшнего врага?

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Имеется почти консенсус по этому вопросу: полное членство в НАТО есть для Украины та самая гарантия безопасности. Со стороны западного альянса все явственней звучат высказывания о необходимости принятия после войны Украины в организацию. Учитывая боевой опыт и бесстрашие ВСУ, страны Запада сами более и более заинтересованы иметь в своих рядах мужественного и умелого партнера.

Однако указанное мнение представляется верным лишь на первый взгляд. Вступление Украины в НАТО по большому счету не является достаточным условием безопасности для Украины. Пройдут годы – год, пять, 15 лет, и в США, являющимися основой и главным скрепляющим элементом альянса, может прийти к власти очередной Трамп, сторонник изоляционизма, движения, вполне популярного в Штатах. Нет никакой уверенности, что новый Трамп не парализует деятельность североатлантической организации, к чему так стремился нынешний, не ликвидирует ее де-юре или не де-юре, главное, такое возможно де-факто. И напади Россия на любую страну того через условные 15 лет блока, альянс при новым Трампе будет не в состоянии предпринять шаги в направлении действия 5 статьи устава НАТО о коллективной обороне. И тогда в Украине снова случится война с Россией. Надо отдавать себе отчет: русские никогда не смирятся с существованием Украины, поскольку последняя самим фактом своего существования вне России и русских мифологем, то есть Украины как таковой, представляет экзистенциальную угрозу Залесью.

Гарантия безопасности для Украины в будущем – это полный распад России в результате ожидаемой украинской победы в текущем сражении. Демилитаризация, денуклеаризация, распад России. А также перманентный контроль мировым сообществом за тем, чтобы осколки этой инфернальной державы не смогли собраться вновь, как терминатор из голливудского блокбастера.

Некоторые демократические российские оппозиционеры типа Ходорковского и Каспарова, предлагающие новое либеральное видение будущего своей страны, так называемый позитивный проект построения России, имеют достаточно сторонников по этому кейсу как среди русской оппозиции, так и по всему миру. Однако представляется, что подобные идеи – вера в перспективы «прекрасной России будущего», являются наивными и не только оторванными от реальности, но и даже поверхностно не учитывающими уроки многовековой истории. Тот, кто хорошо знает Россию изнутри, понимает: какой бы демократический режим ни установился в Москве, раньше ли, позже, Россия все равно вернется к той или иной форме фашизма, имперства и к идеологии ксенофобии, неважно под каким флагом – марксизма-ленинизма-сталинизма как неприятия каких-то общественных классов, нацизма, антиглобализма, антиамериканизма, антиукраинизма и так далее. Латентная приверженность больших этносоциальных групп деструктивному поведению является научно установленным фактом, изучение которого еще позволит избежать очень многих проблем в международных отношениях.

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То, что вступление в НАТО не является гарантией безопасности для Украины становится очевидным, если попытаться просчитать развитие событий не на один, а хотя бы на два хода вперед.

Произойдет ли устраивающий Украину распад России – это другой вопрос. И ответ уже на него в значительной степени зависит от ВСУ. И, конечно, от военной помощи Запада Украине.

Все помнят, как еще накануне развала СССР обрушение советского гиганта казалось абсолютно невероятным. Тот распад случился молниеносно. Теперь же дезинтеграционные процессы у северной соседки Украины выглядят отнюдь не призрачно.

Можно добавить, что в случае сохранения в ближайшие годы целостности РФ, что, можно надеяться, не случится, у Украины останется лишь вариант Израиля – милитаризация страны как один из главных смыслов. Главный до тех пор, пока Россия все-таки не будет дезинтегрирована.