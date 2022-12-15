Наповненість газових сховищ у ЄС все ще перевищує середній показник на ту ж дату за останні п'ять років на 10,2 процентних пункти

За останню добу відбір газу зі сховищ Європи досяг максимального за 12 років значення

За добу 13 грудня обсяг газу в підземних газових сховищах (ПСГ) Європи знизився на рекордні 0,73 процентних пункти, пишуть росЗМІ з посиланням на дані Gas Infrastructure Europe (GIE).

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Таким чином, добовий відбір став максимальним для цієї дати за всю 12-річну історію спостережень, радіють у країні-терористці.

«Різке зростання відбору газу з європейських ПСГ спостерігається на тлі похолодання. З 6 грудня обсяги відбору перевищують середні значення за останні п'ять років (без урахування вихідних, коли попит та відбір падає). При цьому найближчими днями в регіоні очікується збереження морозів, що змусить країни інтенсивніше спалювати газові запаси», – йдеться у повідомленні.

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У той же час, російські ЗМІ уточнюють, що наповненість газових сховищ у ЄС все ще перевищує середній показник на ту ж дату за останні п'ять років на 10,2 процентних пункти.

«Поточний рівень запасів GIE оцінює як 86,59% з урахуванням того, що початок сезону відбору (14 листопада) цього року виявився найпізнішим з 2011 року», – констатують у РФ.

Нагадаємо, на тлі втрати європейського енергетичного ринку внаслідок шантажу і регулярного невиконання поставок за контрактами «Газпром» заявив про рекордні поставки газу в Китай.

У той же час німецький енергетичний гігант подав позов проти «Газпрому» за недопоставки газу.

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Тим часом польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення антимонопольного відомства Польщі (UOKiK) про накладення на російський «Газпром» штрафу в розмірі понад 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд).