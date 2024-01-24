Росія скликає термінове засідання Радбезу через падіння Іл-76

Лавров заявив, що Україна нібито «порушила правила обміну полоненими»

Російська Федерація хоче провести термінове засідання Ради Безпеки ООН через падіння літака Іл-76 в Білгородській області. Про це заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров, передають російські ЗМІ.

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«Обмін полоненими між РФ і Україною було погоджено, але замість цього Київ завдав удару по літаку Іл-76 зенітними ракетами», – заявив Лавров.

Як зазначив очільник російського міністерства, засідання має відбутися о 15:00 по Нью-Йорку (22:00 за українським часом).

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Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими. Однак згодом ГУР заявило, що не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині.

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До слова, на опублікованих відео з місця, де впав літак РФ, жодних фрагментів тіл навколо не виявлено.

Раніше Генштаб ЗСУ зазначив, що Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.