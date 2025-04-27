Проєкт провалився: за півроку російський АвтоВАЗ продав лише один електромобіль

Вартість електрокара Lada становить майже 3 млн. рублів

Російський концерн АвтоВАЗ зміг продати лише один електромобіль Lada e-Largus з моменту запуску їх виробництва у вересні 2024 року. Про це свідчить інформація АСМ-Холдингу, інформує «Главком».

Зазначається, що відповідна модель доступна тільки на замовлення, але попиту на неї немає.

Причиною є висока вартість. Навіть з урахуванням знижок за держпрограмою вартість такого автомобіля становить майже 3 млн. рублів. Єдиний e-Largus поставили на облік у першому кварталі 2025 року.

Lada e-Largus позиціонується «АвтоВАЗом» як перший російський електромобіль із вітчизняною батареєю глибокої локалізації. Запас руху пасажирської версії – 420 км, вантажопасажирської – від 320 км залежно від модифікації. Максимальна швидкість Lada e-Largus становить 145 кілометрів на годину.

Варто зазначити, що президент АвтоВАЗу Максим Соколов на початку виробництва пообіцяв випустити кілька десятків таких автомобілів до кінця 2024 року. Однак була оголошена тільки ціна фургона – понад 3,9 млн. рублів, вартість пасажирського універсала компанія не розкрила.

Нагадаємо, АвтоВАЗ, найбільший виробник легкових автомобілів у Росії, розпочав випуск електромобіля Lada e-Largus, вартість якого сягає 4 млн рублів ($43 361), у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що Росія стикнеться з дефіцитом нових транспортних засобів, якщо такі автовиробники, як АвтоВАЗ, залишаться паралізованими. Lada – єдиний власний бренд із значною часткою ринку, на який припав 21% продажів автомобілів у Росії минулого року.