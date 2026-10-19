Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ексміністра Данилишина призначено у наглядову раду держзембанку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Ексміністра Данилишина призначено у наглядову раду держзембанку
Два роки тому Богдан Данилишин уже обирався членом Наглядової ради
фото з відкритих джерел

Богдан Данилишин зайшов за квотою держави

Колишній міністр економіки і ексголова Ради Національного банку Богдан Данилишин отримав нову посаду. У розпорядженні «Главкома» опинився наказ Фонду державного майна від 16 жовтня, згідно з яким Данилишина призначено членом Наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк». Він зайшов до наглядової ради як представник держави від ФДМУ.

Ексміністра Данилишина призначено у наглядову раду держзембанку фото 1
Ексміністра Данилишина призначено у наглядову раду держзембанку фото 2

Нагадаємо, що на початку грудня 2024 року Богдана Данилишина став членом Наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк», а згодом і головою. Однак він пропрацював у Наглядовій раді близько місяця і був звільнений.

У декларації за 2024 рік Данилишин вказав 77,9 тис. грн винагороди як члена Наглядової ради держзембанку.

Додамо, що Наглядова рада здійснює контроль та регулює діяльність генерального директора ТОВ «Державний земельний банк» (засновником підприємства є Фонд держмайна). До складу Ради входить п’ять осіб, троє з яких є незалежними.

З лютого 2026 року головою Наглядової ради є Ірина Іванова.

Як відомо, ТОВ «Державний земельний банк» створено у серпні 2024 року шляхом корпоратизації держпідприємства «Фонд аграрних інвестицій». Це був завершальний етап у реалізації проєкту «Земельний банк» перед стартом перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель.

Читайте також:

Теги: війна Фонд державного майна Богдан Данилишин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Старший сержант поліції Михайло Штинда став на захист України у 2025 році
Поліг на Донеччині. Згадаймо Михайла Штинду
21 вересня, 09:00
Руслан мріє повернутися додому після перемоги й бути впевненим, що ворог більше не зможе туди прийти
Військовий після важкого удару повністю втратив зір, але ще пів року залишався на позиціях
20 вересня, 20:15
Анатолій Анатоліч прокоментував заяви Потапа і Каменських
Відомий ведучий відправив Потапа і Каменських вслід за російським кораблем
5 жовтня, 14:02
Зеленський з нагоди Дня працівників освіти відзначив українських освітян державними нагородами
Зеленський звернувся до освітян і розповів про майбутнє України
5 жовтня, 19:22
Зупинка Волгоградського НПЗ відбувається на тлі серії успішних ударів по російській нафтовій інфраструктурі
Один із ключових НПЗ Росії зупинив переробку після атаки дронів – Reuters
6 жовтня, 18:57
За словами президента, питання виборів залежить від безпекових умов
Зеленський зробив заяву про вибори та повне припинення вогню
12 жовтня, 11:35
Водночас Кремль не навів конкретних деталей можливих домовленостей про припинення бойових дій
Адміністрація Путіна розхвалила трампівських перемовників на всі боки
12 жовтня, 14:11
НАТО готує відповідь на можливе вторгнення РФ
НАТО визначило, як діятиме у разі нападу Росії – Bloomberg
5 жовтня, 12:55
Зеленський повідомив, що останніми днями він тричі спілкувався з американською стороною
Україна та США обговорюють припинення вогню: деталі від Зеленського
8 жовтня, 21:19

Економіка

Ексміністра Данилишина призначено у наглядову раду держзембанку
Ексміністра Данилишина призначено у наглядову раду держзембанку
ЄС скоротив квоти для української сталі, зате за вісім місяців імпортував 1,6 млн т металопродукції з РФ
ЄС скоротив квоти для української сталі, зате за вісім місяців імпортував 1,6 млн т металопродукції з РФ
Україна втрачає металургію після ударів РФ: галузі потрібні відкриті порти, європейський ринок і фонд відновлення – DW
Україна втрачає металургію після ударів РФ: галузі потрібні відкриті порти, європейський ринок і фонд відновлення – DW
Голова Фонду держмайна оцінив, як посилення обстрілів вплинуло на настрої потенційних покупців ОПЗ
Голова Фонду держмайна оцінив, як посилення обстрілів вплинуло на настрої потенційних покупців ОПЗ
Голова Фонду держмайна пояснив причинy провалу приватизації ОПЗ
Голова Фонду держмайна пояснив причинy провалу приватизації ОПЗ
Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні
Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
81K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua