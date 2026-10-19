Ексміністра Данилишина призначено у наглядову раду держзембанку

Богдан Данилишин зайшов за квотою держави

Колишній міністр економіки і ексголова Ради Національного банку Богдан Данилишин отримав нову посаду. У розпорядженні «Главкома» опинився наказ Фонду державного майна від 16 жовтня, згідно з яким Данилишина призначено членом Наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк». Він зайшов до наглядової ради як представник держави від ФДМУ.

Нагадаємо, що на початку грудня 2024 року Богдана Данилишина став членом Наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк», а згодом і головою. Однак він пропрацював у Наглядовій раді близько місяця і був звільнений.

У декларації за 2024 рік Данилишин вказав 77,9 тис. грн винагороди як члена Наглядової ради держзембанку.

Додамо, що Наглядова рада здійснює контроль та регулює діяльність генерального директора ТОВ «Державний земельний банк» (засновником підприємства є Фонд держмайна). До складу Ради входить п’ять осіб, троє з яких є незалежними.

З лютого 2026 року головою Наглядової ради є Ірина Іванова.

Як відомо, ТОВ «Державний земельний банк» створено у серпні 2024 року шляхом корпоратизації держпідприємства «Фонд аграрних інвестицій». Це був завершальний етап у реалізації проєкту «Земельний банк» перед стартом перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель.