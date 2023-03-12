Допомога коштами ЗСУ. Чи є в цьому моральна проблема для росіян?

Якщо ти купуєш дрон для ліквідації громадянина РФ Чикатила, то де тут моральна проблема?

Віктор Шендерович та Дмитро Назаров сказали, що не готові жертвувати гроші на ЗСУ, бо тут є щось стримуюче.

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Здається, що моральний стримуючий чинник міг би бути лише в тому випадку, якби ЗСУ заявляли, що їхня мета окупувати якусь частину РФ. Або невибіркові бомбардування територією РФ.

В іншому ж ... немає ніякої моральної проблеми для нормального росіянина допомагати перемогти злочинний режим. Якщо ти купуєш дрон для ліквідації громадянина РФ Чикатила, то де тут моральна проблема?

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Тим більше, ти розумієш, що тільки після ліквідації Чикатила ти можеш повернутися до своєї рідної країни.