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Росія заявила про будівництво нового пункту зберігання ядерної зброї

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія заявила про будівництво нового пункту зберігання ядерної зброї
фото ілюстративне

У складі підводних сил Тихоокеанського флоту РФ формується нова дивізія

Кремль планує завершити на початку 2024 року будівництво берегової інфраструктури в Тихому океані для базування атомних підводних човнів та ядерних торпед «Посейдон». Про це повідомляє ТАСС.

У січні в РФ заявили, що виробили перший комплект торпед «Посейдон», які є гібридом торпеди і безпілотника, який можна запускати з атомного підводного човна. Торпеди розробляються для розміщення на атомних підводних човнах «Білгород» та «Хабаровськ».

Основна база атомних підводних човнів з балістичними ракетами Тихоокеанського флоту Росії розташована на південно-східному узбережжі Камчатського півострова, на Далекому Сході Росії.

Зазначається, що у складі підводних сил Тихоокеанського флоту РФ формується нова дивізія, до якої увійдуть не лише «Білгород» та «Хабаровськ», а й інші підводні човни.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

Раніше російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Також на наміри Путіна щодо атомного озброєння відреагували Польща та Пентагон.  

Читайте також: Розміщення ядерної зброї у Білорусі: ISW пояснив задум Путіна
Теги: росія ядерна зброя путін море

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