Сили оборони знищили російський Су-25 біля Мар'їнки
Штурмовик Су-25 призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій
Сили оборони України в районі Мар'їнки, на Донеччині, знищили Су-25 російської армії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, триває 408-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.
Коментарі — 0