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Сили оборони знищили російський Су-25 біля Мар'їнки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сили оборони знищили російський Су-25 біля Мар'їнки
Об'єктом ураження Су-25 можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі
фото ілюстративне

Штурмовик Су-25 призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій 

Сили оборони України в районі Мар'їнки, на Донеччині, знищили Су-25 російської армії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника», – йдеться в повідомленні.

Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки).

Нагадаємо, триває 408-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.

Теги: окупанти росія війна ЗСУ

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