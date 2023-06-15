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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Росія розмовляє сама з собою. Галюцинації? Гірше

glavcom.ua
Цивілізований світ не хоче з ними розмовляти. Росія стала токсичною
фото з відкритих джерел

У посольствах РФ у різних країнах світу відбулися прийоми з нагоди державного свята

13 червня господар Кремля мав розмову з російськими «воєнкорами». Нікого зайвого, тільки перевірені поплічники режиму. І це не списати на манії та фобії підстаркуватого диктатора. Це реалії політичного життя сьогоднішньої Росії.

З учорашньої хроніки:

Посольство РФ у Парижі відповіло на запитання російських ЗМІ щодо заяви глави МЗС Франції про антифранцузьку кампанію в Інтернеті за участі Росії.

Посол РФ у Єгипті Борисенко дав інтерв'ю російській агенції ТАРС, а посол РФ у Індонезії Воробйова – російській агенції РІА Новості. Це так, наче одна голова на російському гербі розмовляє з іншою.

І, як завжди, відзначилася речниця МЗС РФ Захарова. Відповідаючи на запитання російських же ЗМІ про введення місією спостерігачів Європейського Союзу у Вірменії трьох нових спостережних пунктів, Маша, не змигнувши оком, заявила, що реальною гарантією миру в регіоні, як і раніше, залишається присутність російського миротворчого контингенту.

Авжеж, Машо. Але за умови, що той контингент загорнутий у целофанові пакети. Тоді справді можна розраховувати на мир.

А ось прикметна новина, яка дає розгадку проблеми. У посольствах РФ у різних країнах світу відбулися прийоми з нагоди державного свята. Ось як про це звітує дипмісія РФ у Люксембурзі: були присутні російські дипломати, посол КНР, тимчасова повірена у справах Білорусі, представники Туреччини та Бразилії і... «соотєчєствєннікі». Прямо скажемо, не аншлаг. І так в усіх поважаючих себе країнах – без представників офіційної влади.

Те, що росіяни дають інтерв'ю самі собі – це не галюцинації. Це гірше. Цивілізований світ не хоче з ними розмовляти. Росія стала токсичною.

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Теги: росія путін посольство

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Сергій Борщевський

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