Відомий виробник прикрас повністю пішов із Росії

Компанія Swarovski очікує, що попри вихід із російського ринку, продажі збільшаться приблизно на чотири-сім відсотків у порівнянні з попереднім роком

Австрійська компанія Swarovski повністю припинила діяльність у Росії. Про це заявив генеральний директор компанії Алексіс Насард, передає Nachrichten.at.

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За його словами, завершився повний вихід Swarovski з російського ринку, про який було оголошено цього року.

Як очікується, продажі компанії збільшаться приблизно на чотири-сім відсотків у порівнянні з попереднім роком.

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Насард відмітив гідні результати в складних умовах поточного року. За оцінками гендиректора, рік для компанії був непростим, враховуючи інфляцію, споживчі настрої та нестабільну геополітичну ситуацію.

Нагадаємо, японська компанія-розробник ігрових консолей та відеоігор Nintendo остаточно припиняє роботу на російському ринку.

До слова, у квітні Росію остаточно покинули понад 20 міжнародних компаній. Серед них – автомобільний виробник Mercedes-Benz, мережа ресторанів KFC та корпорація з розробки відеоігор Electronic Arts.

Як повідомлялося, компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у РФ. Дозвіл на це вона отримала від влади країни-агресорки.