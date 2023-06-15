Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Відомий виробник прикрас повністю пішов із Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Відомий виробник прикрас повністю пішов із Росії
Swarovski остаточно покинула Росію
фото: InSerbia News

Компанія Swarovski очікує, що попри вихід із російського ринку, продажі збільшаться приблизно на чотири-сім відсотків у порівнянні з попереднім роком

Австрійська компанія Swarovski повністю припинила діяльність у Росії. Про це заявив генеральний директор компанії Алексіс Насард, передає Nachrichten.at.

За його словами, завершився повний вихід Swarovski з російського ринку, про який було оголошено цього року.

Як очікується, продажі компанії збільшаться приблизно на чотири-сім відсотків у порівнянні з попереднім роком.

Насард відмітив гідні результати в складних умовах поточного року. За оцінками гендиректора, рік для компанії був непростим, враховуючи інфляцію, споживчі настрої та нестабільну геополітичну ситуацію.

Нагадаємо, японська компанія-розробник ігрових консолей та відеоігор Nintendo остаточно припиняє роботу на російському ринку.

До слова, у квітні Росію остаточно покинули понад 20 міжнародних компаній. Серед них – автомобільний виробник Mercedes-Benz, мережа ресторанів KFC та корпорація з розробки відеоігор Electronic Arts.

Як повідомлялося, компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у РФ. Дозвіл на це вона отримала від влади країни-агресорки.

Теги: бізнес росія ринок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станція є основним джерелом генерації електроенергії в Ростовській області
У Росії спалахнула потужна пожежа на електростанції (відео)
Вчора, 15:13
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми
СБУ арештувала українські активи депутата з Білгородщини на понад 180 млн грн
9 червня, 17:27
Коли Росія анексувала півострів Крим, стало незрозуміло, кому передавати предмети культурної спадщини: музеям в окупованому Криму чи Україні
Нідерланди повернуть «скіфське золото» Україні
9 червня, 12:34

Бізнес

Відомий виробник прикрас повністю пішов із Росії
Відомий виробник прикрас повністю пішов із Росії
Підрив Каховської ГЕС: яких збитків зазнає рибна галузь
Підрив Каховської ГЕС: яких збитків зазнає рибна галузь
АЗС підвищують ціни на пальне: до чого готуватися українцям
АЗС підвищують ціни на пальне: до чого готуватися українцям
Зробити салат буде дешевше. В Україні впала ціна на популярний овоч
Зробити салат буде дешевше. В Україні впала ціна на популярний овоч
«Енергоатом» виступає за повну лібералізацію енергоринку
«Енергоатом» виступає за повну лібералізацію енергоринку
Коли в український бізнес повернуться перевірки та штрафи: названо дату
Коли в український бізнес повернуться перевірки та штрафи: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Тарас Чорновіл: Я не маю претензій до Аліни Михайлової
23K
Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)
9069
Ракетний обстріл Одеси: російські окупанти влучили в McDonald's
7496
Обстріляти соратника Кадирова допомогли «вагнерівці» – підполковник армії РФ
7490
«Це зрада». Залужний пояснив, чому не підірвав мости через Дніпро
5493
Як випарувалися 2 млрд грн. Найбільші підприємства Черкас розв’язують корупційний ребус

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту