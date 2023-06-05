Губернатор ще однієї області РФ заявив про атаку безпілотників

РФ щодня заявляє про атаки нібито українських безпілотників на її об'єкти

Безпілотники ніби впали на трасі у Росії

У понеділок, 5 червня, у Калузькій області РФ на трасі М3 «Україна» впали два безпілотники. Про це заявив губернатор області Владислав Шапша на своєму телеграм-каналі.

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За його словами жоден із БПЛА не вибухнув.

Територія оточена, на місці проводяться оперативно-технічні заходи.

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Нагадаємо, у ніч на 5 червня у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито є скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.

Губернатор Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно»: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися.

До слова, російські добровольці зайшли у передмістя Шебекіна на Білгородщині, а бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.