Губернатор ще однієї області РФ заявив про атаку безпілотників
Безпілотники ніби впали на трасі у Росії
У понеділок, 5 червня, у Калузькій області РФ на трасі М3 «Україна» впали два безпілотники. Про це заявив губернатор області Владислав Шапша на своєму телеграм-каналі.
За його словами жоден із БПЛА не вибухнув.
Територія оточена, на місці проводяться оперативно-технічні заходи.
Нагадаємо, у ніч на 5 червня у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито є скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.
Губернатор Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно»: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися.
До слова, російські добровольці зайшли у передмістя Шебекіна на Білгородщині, а бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.
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