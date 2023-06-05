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Губернатор ще однієї області РФ заявив про атаку безпілотників

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Губернатор ще однієї області РФ заявив про атаку безпілотників
РФ щодня заявляє про атаки нібито українських безпілотників на її об'єкти
фото ілюстративне

Безпілотники ніби впали на трасі у Росії

У понеділок, 5 червня, у Калузькій області РФ на трасі М3 «Україна» впали два безпілотники. Про це заявив губернатор області Владислав Шапша на своєму телеграм-каналі.

За його словами жоден із БПЛА не вибухнув.

Територія оточена, на місці проводяться оперативно-технічні заходи.

Губернатор ще однієї області РФ заявив про атаку безпілотників фото 1

Нагадаємо, у ніч на 5 червня у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито є скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.

Губернатор Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно»: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися.

До слова, російські добровольці зайшли у передмістя Шебекіна на Білгородщині, а бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.

 

Теги: війна безпілотник росія

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