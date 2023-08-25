«Вагнерівці» підуть проти Москви – боєць легіону «Свобода Росії»

Незалежно від формату, в якому виступатимуть «вагнерівці» проти Москви, це прискорить перемогу України

Легіон «Свобода Росії» готовий домовлятися з «вагнерівцями»

Після смерті ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина і його двох заступників, найманці вперше пред'явили претензії кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Тепер бойовики можуть серйозно похитнути його режим. Про це заявив заступник командира Легіону «Свобода Росії» з військово-цивільного співробітництва на позивний «Цезар», передає «УНІАН».

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«Не треба скидати з рахунків «вагнерів», які виступили із заявою, які вирішили, що їх обдурили, зрадили. І, зауважте, якщо раніше у них не було претензій до Путіна, а були претензії тільки до Шойгу та Герасимова, тепер вони сказали, що головний винуватець – кремлівський карлик», – зазначив він.

Боєць зазначив, що незалежно від формату, в якому виступатимуть «вагнерівці» проти Москви, це внесе дуже велику смуту і прискорить перемогу України. – «Чи буде це похід «Марш справедливості» 2:0, чи буде це спроба захопити якийсь регіон і нав'язати там свою систему управління, чи буде це повернення «вагнерів» у Росію і створення маленьких та великих банд – все це дестабілізуватиме обстановку, все це вимагатиме величезних ресурсів від Кремля для придушення, і це знову-таки піде нам на користь».

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Крім того, зазначається, що легіон «Свобода Росії» готовий домовлятися з «вагнерівцями».

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи.

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Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.