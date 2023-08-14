Молдова видворила 45 дипломатів і робітників посольства РФ

Усіх співробітників посольства РФ, що залишають країну, доставили в аеропорт двома автобусами і кількома легковими автомобілями

Журналістів до аеропорту не допустили

Сьогодні, 14 серпня, сорок п’ять дипломатів та співробітників посольства Росії у Молдові вилетіли із Кишинева до Росії. Про це повідомляє NewsMaker.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, за рішенням міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу разом із родинами.

Літак, на якому російських дипломатів мали доставити до Москви, о 05:30 приземлився в аеропорту Кишинева. Усіх співробітників російського посольства, що залишають країну, доставили в аеропорт двома автобусами і кількома легковими автомобілями. Журналістів до аеропорту не допустили.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що уряд Молдови ухвалив рішення скоротити кількість акредитованих дипломатів і техніко-адміністративних співробітників посольства РФ у Кишиневі. Їхні кількість зменшиться з 84 до 25. Про це заявив прем'єр-міністр Дорін Речан Даніель Воде під час брифінгу. Згодом радник міністра закордонних справ Молдови з комунікацій Ігор Захаров уточнив, що влада ухвалила рішення вислати 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу посольства Росії.