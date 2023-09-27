Підготовка до нових атак РФ: енергооб’єкти України отримали кілька видів захисту

Цієї зими електропідстанції будуть більш захищені, ніж минолого року

Певні види захисту енергосистеми будуть застосовані вперше не тільки в Україні, але й у світі

Для захисту енергооб'єктів України від нових атак з боку російських терористів «Укренерго» постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом Збройних сил. Про це сказав голова «Укренерго» Володимир Кудрицький під час форуму «Енергія бізнесу», повідомляє Суспільне.

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За його словами, енергооб’єкти мають комплексний захист.

«Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту і підстанцій «Укренерго», де певні види захисту будуть застосовані вперше не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це як активний захист – ППО, так це і пасивний захист – інженерні укріплення», – сказав Кудрицький.

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Голова «Укренерго» також додав, що наразі відключень електроенергії не планується, але все буде залежати від ситуації.

«Зараз (відключення електроенергії – ред.) не плануємо, все буде залежати від можливих обстрілів, чи будуть перерви в енергопостачанні взимку, чи не буде. Якщо обстрілів немає – ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли не можливо, куди влучать (росіяни – ред.) тоді будемо діяти по ситуації», – пояснив Кудрицький і додав, що цю зиму без імпорту електроенергії «пройти буде дуже складно».

Раніше британська розвідка повідомила, що наразі Росія може готуватися до атак на українську енергетичну систему взимку. Ймовірно, РФ буде застосовувати ракети, виготовлені цього року.