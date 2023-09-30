Єреван звинувачує Баку в дискримінації вірменського населення Карабаху

Вірменія подала до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на інформацію суду.

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Вірменія в позові просить Міжнародний суд ООН про тимчасові заходи, які Азербайджан зобов’язаний виконати через, як стверджує Єреван, дискримінацію вірменського населення Карабаху.

Серед іншого, від Баку вимагають вивести весь військовий і правоохоронний персонал з усіх цивільних установ у Нагірному Карабаху, сприяти доступу місії ООН та Червоного Хреста до регіону та забезпечити комунальні послуги.

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Також Вірменія хоче, аби Азербайджан зобов’язали «утримуватися від каральних дій проти нинішніх або колишніх політичних представників або військовослужбовців Нагірного Карабаху», не руйнувати будь-якого пам’ятника геноциду вірмен 1915 року, та визнати документи, які видавала влада невизнаного Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року

Шахраманян підписав документ у зв'язку з подіями, які «випливають із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року». Цього дня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичної операції» у Нагірному Карабасі.

Зазначимо, 20 вересня Баку та Степанакерт уклали угоду про припинення вогню, яка передбачає виведення вірменських військових, розформування та роззброєння армії невизнаної республіки та виведення військової техніки. Влада Вірменії заперечувала присутність своїх військ у Карабаху.

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З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали вже майже 85 тис. вірмен, які не захотіли жити в регіоні після його повернення під контроль Азербайджану.