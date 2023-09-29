Путін зустрівся з Кадировим. ISW розкрив наміри диктатора

Зустріч Путіна з Кадировим, ймовірно, є відповіддю на вияви лояльності Кадирова до Путіна після збройного повстання «Вагнера»

Російський диктатор Володимир Путін заявив про свою підтримку глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова під час зустрічі 28 вересня на тлі триваючих спекуляцій щодо здоров’я Кадирова та негативної реакції громадськості на нещодавню поведінку сина Кадирова. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Кремль продемонстрував зустріч між Путіним і Кадировим 28 вересня. Це відбулося на фоні поширених чуток про стан глави Чечні та наслідки негативного впливу цього відео, де син Кадирова напав на в'язня. При цьому Путін «високо оцінив» дії чеченців в Україні.

Остання зустріч між Путіним і Кадировим відбулася 23 березня. Як стверджують аналітики, в той момент глава Чечні виглядав роздратованим. Ймовірно, сьогоднішня зустріч є спробою Кремля підтримати Кадирова, особливо після невдалого бунту «вагнерівців».

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Зустріч Путіна з Кадировим, ймовірно, є відповіддю на вияви лояльності Кадирова до Путіна після збройного повстання «Вагнера» 24 червня та свідчить про готовність Путіна продовжувати підтримувати Кадирова, незважаючи на останні події.

Раніше повідомлялося, що лідер Чечні Рамзан Кадиров зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Кадиров перед початком розмови вирішив похвалитися перед Путіним своїми досягненнями. Зокрема, глава Чечні розповів, що в республіці створено п'ять полків, три батальйони й всі вони на так званій «СВО».

Нагадаємо, журналісти опублікували відео зустрічі хворого лідера Чечні Рамзана Кадирова з очільником Росгвардії Віктором Золотовим, зроблене 21 вересня. Ролик із зустріччю мав бути викладений на каналі Кадирова, але від цього відмовились, бо чеченський лідер мав дуже поганий вигляд та ледь розмовляв.

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До слова, важкий стан Кадирова матиме наслідки для режиму Путіна.