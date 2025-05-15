Пєсков: Путін не поїде на переговори між Україною та РФ у Туреччину

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі

Пєсков заперечно відповів на запитання, чи є шанс, що Путін буде присутній на переговорах у Туреччині

Російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Як передає «Главком», про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Як передають російські медіа, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заперечно відповів на запитання, чи є шанс, що Путін буде присутній на переговорах у Туреччині.

Водночас президент України Володимир Зеленський вже прибував у аеропорт Анкари у Туреччині і заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

«Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. А президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.