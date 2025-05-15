Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пєсков: Путін не поїде на переговори між Україною та РФ у Туреччину

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Пєсков: Путін не поїде на переговори між Україною та РФ у Туреччину
За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі
фото: Reuters / Forum

Пєсков заперечно відповів на запитання, чи є шанс, що Путін буде присутній на переговорах у Туреччині

Російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Як передає «Главком», про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Як передають російські медіа, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заперечно відповів на запитання, чи є шанс, що Путін буде присутній на переговорах у Туреччині.

Водночас президент України Володимир Зеленський вже прибував у аеропорт Анкари у Туреччині і заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський». 

 «Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. А президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.

Читайте також:

Теги: путін переговори Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трамп явно не готовий до різкого розвороту проти Росії»
Трамп не розуміє, як завершити переговори
30 квiтня, 08:31
Трамп хоче отримати тріумф «миротворця»
Трамп вийшов із переговорів. Що це означає
2 травня, 12:00
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
30 квiтня, 06:00
Зеленський і Макрон скоординували подальші дипломатичні контакти й зустрічі
Зеленський поговорив із Макроном після візиту Рубіо та Віткоффа до Парижа
17 квiтня, 21:57
Мережко: США має застосувати санкції проти РФ, або розписатись у свої неспроможності
«Це вже війна Трампа». Соратник Зеленського оцінив ризик «втоми США» від України
20 квiтня, 23:19
Іран вважає, що досягнення остаточної ядерної угоди у межах 60-денного терміну може бути нереалістичним
Іран пропонує США заключити проміжну ядерну угоду – Axios
25 квiтня, 05:42
Ердоган може допомогти Трампу переконати Росію припинити війну в Україні
Мирна угода між Україною та Росією: Трамп знайшов собі нового посередника
8 травня, 13:15
В Україні загроза БпЛА
Після заяви Путіна про мир Росія запустила «шахеди» по Україні
11 травня, 03:24
До зустічі делегацій України та Росії у Стамбулі привернута максимальна увага
Росіяни назвали час початку перемовин у Стамбулі. ЦПД спростовує це
Сьогодні, 09:29

Політика

«Намагається виграти час». Європа звинуватила Путіна в підриві переговорів
«Намагається виграти час». Європа звинуватила Путіна в підриві переговорів
Троє членів Конгресу США заснули під час багатогодинних засідань
Троє членів Конгресу США заснули під час багатогодинних засідань
Що принесе Україні зустріч у Стамбулі: думки турецьких експертів розходяться
Що принесе Україні зустріч у Стамбулі: думки турецьких експертів розходяться
Зеленський отримає неочікувану допомогу перед перемовинами з Росією – Guardian
Зеленський отримає неочікувану допомогу перед перемовинами з Росією – Guardian
Пєсков: Путін не поїде на переговори між Україною та РФ у Туреччину
Пєсков: Путін не поїде на переговори між Україною та РФ у Туреччину
Президент Зеленський прибув до Туреччини: перші заяви
Президент Зеленський прибув до Туреччини: перші заяви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
76K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
57K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі
29K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
11K
ISW: Перед переговорами в Стамбулі Кремль повторив основні вимоги

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua