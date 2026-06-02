Путін вичавив 220 млрд рублів із бізнесу на продовження війни

Надходження від «безоплатних платежів» перевищили річний прогноз у 130 разів

Великі підприємці Росії перерахували до федерального бюджету 220 млрд рублів (близько $3,1 млрд) у вигляді безоплатних платежів – майже у 130 разів більше, ніж закладено у річному прогнозі за цією статтею (1,7 млрд руб., або близько $24 млн). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times з даними урядового порталу «Електронний бюджет».

Дані урядового порталу «Електронний бюджет» зафіксували різке зростання надходжень від добровільних внесків бізнесу. Такий обсяг надійшов після того, як Путін на закритій зустрічі 26 березня повідомив підприємців про намір продовжувати війну проти України і запропонував бізнесу робити добровільні внески до бюджету. За інформацією видання «Експерт», федеральний чиновник повідомив, що влада очікує за підсумками року близько 300 млрд рублів – хоча точних домовленостей немає, а розмір внеску є особистою справою кожного.

Хто і скільки пообіцяв

За даними джерел The Bell, мільярдер і сенатор від Дагестану Сулейман Керімов пообіцяв перерахувати 100 млрд рублів. До ініціативи також приєдналися металургійний магнат Олег Дерипаска та Владімір Потанін, повідомляла Financial Times. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що один із учасників запропонував виділити «дуже велику суму», але не назвав її.

Бюджет РФ тріщить по швах

Поява «добровільних» зборів – симптом глибокої фіскальної кризи. За даними СЗР, лише за перші два місяці 2026 року бюджетний дефіцит Росії досяг $69,9 млрд – більше, ніж планувалося на весь рік ($50,5 млрд). На «національну оборону» в 2026 році передбачено 12,9 трлн рублів – 29,3% усіх бюджетних витрат. За оцінкою Інституту Гайдара, за підсумками року дефіцит може майже вдвічі перевищити заплановані Мінфіном РФ 3,8 трлн рублів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що бюджет РФ затріщав по швах: Мінфін РФ запропонував заморозити фінансування низки цивільних програм через перевищення планових витрат на оборону. До слова, аналітики BBC раніше пояснювали, як Путін перетворив олігархів на інструмент війни: протягом 25 років він вибудовував систему, у якій найбагатші росіяни стали повністю залежними від Кремля.