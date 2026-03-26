Путін запропонував великому бізнесу скинутися на війну – The Bell

Наталія Порощук
Ідея «потрусити бізнес у важкий для країни час» належить голові «Роснефти» Ігорю Сєчину
фото: РИА

Сьогодні, 26 березня, після з'їзду РСПП (Російський союз промисловців і підприємців) російський диктатор Володимир Путін провів закриту зустріч із великими бізнесменами. Зміст таких зустрічей зазвичай не розголошується, а після початку великої війни засекречено навіть список їхніх учасників. Але, за словами джерел The Bell, Путін обговорив з олігархами продовження війни та її фінансування, передає «Главком».

«Сказали, будемо воювати. Підійдемо до кордонів Донбасу», – сказали джерела, обізнані зі змістом розмови. За їх словами, після цього Путін запропонував бізнесменам робити добровільні внески до бюджету.

За словами одного зі співрозмовників видання, ідея «потрусити бізнес у важкий для країни час» належить голові «Роснефти» Ігорю Сєчину, який напередодні виклав її у листі до Володимира Путіна. Як механізм залучення коштів у листі було запропоновано розмістити військові ОФП (облігації федеральної позики).

Деякі бізнесмени відгукнулися на прохання прямо на зустрічі. Сулейман Керімов пообіцяв внести 100 млрд рублів. Ідею підтримав ще щонайменше один великий бізнесмен, присутній на зустрічі, щоправда суму свого внеску він не назвав.

Голова РСПП Олександр Шохін, переказуючи пресі підсумки закритої зустрічі, сказав, що обговорювалися питання регулювання штучного інтелекту, платформної економіки та захисту прав підприємців, а після цього Путін поділився своїм баченням розвитку конфлікту на Близькому Сході. «Президент сказав, що він сподівається, що в найближчі тижні, 3-4 тижні, напевно, криза буде врегульована. Не дуже радив розраховувати Мінфіну та компаніям на те, що у них золотий дощ триватиме досить довго», – сказав Шохін.

Путін також застеріг бізнес від запаморочення від надприбутків, які можуть з’явитися у зв’язку з війною на Близькому Сході та різким зростанням цін на сировину: «Потрібно зберігати розсудливість. Якщо сьогодні ринки хитнулися в один бік, завтра вони можуть змінитися в інший… а отже, необхідний помірний консерватизм і помірний консервативний підхід як у корпоративній сфері, так і в державних фінансах».

Нагадаємо, Володимир Путін заявив про погіршення основних макроекономічних показників на початку 2026 року. За словами диктатора, динаміка ключових показників на старті року стала негативною. Він навів дані Росстату, згідно з якими валовий внутрішній продукт у січні 2026 року знизився на 2,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

До слова, Росія була змушена повністю припинити експорт сирої нафти через порти Балтійського моря – свій головний канал вивозу нафти за кордон. Причиною став наймасштабніший з початку війни наліт українських безпілотників на Ленінградську область.

