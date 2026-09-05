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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Переговори про мир. Новий раунд тиску на Україну і його особливості

glavcom.ua
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Джаред Кушнер, президент США Дональд Трамп, державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф
фото: Getty Images

Старі граблі з новими обставинами

Дональд Трамп пробує знову організувати мирні переговори. При чому, поступок від Пуітіна ми не побачимо. А відтак, головне питання, як будуть або не будуть тиснути на Україну.

1. Активність  США на переговорному треку зросла. Це видно неозброєним оком. Але поки не існує жодних деталей окрім витягнутого з шафи плану з 28 пунктів. Якщо хтось забув, то, якщо коротко, це план, який активно обговорювався  півроку тому, але вперся в питання «Чий Донбас». Схоже, зараз його знову витягнуто на світло і, схоже, саме він буде лежати в основі гіпотетичних переговорів.

2. Тут відразу треба нагадати, що цей план мав дві редакції: російську з питаннями церкви, мови і управління країною з Москви та американсько-украінську. Більш прийнятну для нас. Тому, якщо дійде до переговорів, матимемо довгі і складні дискусії. І, схоже, якщо дискусії почнуться, то в їхній основі, як мінімум, на початку будуть ці самі 28 пунктів.

3. Щодо сьогоднішнього дня, то РФ демонструє Трампу, що не хоче іти ні на які серйозні поступки. Правда, маємо одне маленьке «але», яке нічого не означає глобально, але, не виключено, є таким собі посланням Трампу. Якщо ми виходимо з того, що візит керівника ЦРУ в Москву, крім всього іншого, мав на меті поговорити про те, щоб Росія не робила мобілізації, як частини більш серйозної гібридної операції на сході ЄС, то путінське «мобилизация – это чушь собачья», може бути такою собі відповіддю Трампу. Це не означає, що мобілізації не буде, але схоже, іі темпи після виборів в Держдуму будуть дещо нижчими ніж це раніше передбачалося.

4. А тепер щодо самих потенційних переговорів. Трамп не має жодних козирів  проти РФ. Через війну в Ірані та перекриття Ормузу, зупинка російських танкерів стане ударом по американському виборцю, який побачить чергове зростання цін на АЗС. Тому ще раз: ніяких потенційних загроз зі сторони США в РФ нема і не може бути найближчим часом. Тому залишається одна опція: тиск на Україну.

5. Як будуть розвиватися події? Сказати поки складно, але прямого тиску, як це було ще півроку тому, напевне не буде. Виборча гра республіканців зводиться до того, що США підтримує Україну, але корумповане керівництво не справляється зі своїми задачами. І, схоже, найближчим часом ми побачимо нову серію корупційних скандалів. Чи призведе це до переговорів по «28 пунктах» поки сказати складно.

6. Вся ця гра, як я розумію, була прочитана і в Пекіні, і в Делі, і Анкарі. Саме тому ми маємо заяви Сі та Моді про мирні переговори, які були розтиражовані у нас. І Китай, і Індія розуміють, що в разі результативних переговорів варто приєднатися до  результатів і спробувати зіграти свою гру (про їхню гру напишу на днях окремо). Якщо ж переговори проваляться, перш за все Китай чекатиме додаткового запрошення стати переговірником.

7. Варто також не забувати про мінімальну опцію: Трамп запропонує Сі спільно почати тиснути на РФ та Україну, щоб прискорити переговори. Ця опція є, але поки вона мінімальна. Правда, до зустрічі керівників  США та Китаю ще 20 днів, а це дуже багато на цьому відрізку часу. А час грає проти Трампа. І він це розуміє.

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Джерело
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Теги: росія США війна Дональд Трамп Україна переговори

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