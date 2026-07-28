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Путін заклав у бюджет РФ ще три роки війни проти України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Путін заклав у бюджет РФ ще три роки війни проти України
У бюджеті-2026 на «національну оборону» Росія спершу заклала 12,9 трлн рублів
фото: з відкритих джерел

Заради війни Росія уріже цивільні статті й нарощуватиме борг

Президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що Кремль готується воювати проти України щонайменше ще три роки. Військові витрати залишаться головним пріоритетом федерального бюджету РФ на 2027–2029 роки, а щоб їх профінансувати, влада урізатиме цивільні статті та нарощуватиме борг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Про бюджетні пріоритети Путін заявив на зустрічі з депутатами Держдуми восьмого скликання, яка завершила роботу 27 липня. За традицією він звинуватив Захід у «русофобській машині» та санкційних «світових рекордах» і запевнив, що «нікому й ніколи» не вдасться «зламати народ Росії». Окрім «зміцнення оборони країни», пріоритетом бюджету на найближчі три роки він назвав і «вирішення першочергових соціальних завдань».

Скільки Росія витрачає на війну

У законі про бюджет-2026 уряд спершу заклав 12,9 трлн рублів ($165,3 млрд) за статтею «національна оборона». Проте фактичні військові витрати перевищать план ще на 4–5 трлн рублів. Щоб оплатити ці видатки, Мінфін РФ готує скорочення цивільних статей і має намір залучити 2–3 трлн рублів додаткового боргу.

Масштаби зростання підрахував науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. За його оцінкою, лише за перший квартал витрати на війну сягнули 5,9 трлн рублів – це на 29,9% більше, ніж торік за той самий період, і в 4,6 раза більше, ніж на початку 2022 року.

Загалом від початку вторгнення війна коштувала російським платникам податків 53,079 трлн рублів, або $746,6 млрд. За підрахунками експерта, цієї суми вистачило б, щоб покрити 28 років нинішніх бюджетних видатків Росії на охорону здоров'я, 30 років – на освіту або 100 річних бюджетів таких великих регіонів, як Красноярський край чи Свердловська область.

Дірка в бюджеті зростає

Тримати такий рівень видатків дедалі важче. Як зазначає провідний експерт Центру макроекономічного аналізу Еміль Аблаєв, пріоритет оборони змушує владу вибірковіше фінансувати решту напрямів, тоді як можливості наповнювати бюджет через підвищення податків вичерпуються. Торік, попри збільшення податку на прибуток та утилізаційного збору, надходження виявилися на 3 трлн рублів нижчими за план, а цьогоріч проблеми загострилися.

Мінфін підняв ПДВ до 22%, однак дефіцит уже за підсумками першого півріччя сягнув майже 6 трлн рублів. До кінця року «дірка» в казні, за оцінкою експерта, може зрости до 7 трлн рублів.

Нагадаємо, дефіцит федерального бюджету РФ за перше півріччя 2026 року зріс до 5,73 трлн рублів, а нафтогазові доходи Кремля скоротилися майже на чверть порівняно з минулим роком.

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Теги: влада військові путін війна бюджет Мінфін росія

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