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У Таганрозі через ракетну атаку пошкоджено склад Ozon

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Таганрозі через ракетну атаку пошкоджено склад Ozon
фото: e-zh.ru (ілюстративне)

Унаслідок ракетного удару сталося кілька пожеж

У Таганрозі Ростовської області пошкоджено склад маркетплейсу Ozon через ракетний удар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

За даними влади, зафіксовано численні пошкодження, сталося кілька пожеж.

«В результаті ракетного удару пошкоджено: скління двох багатоквартирних та трьох приватних будинків, навчального закладу, комерційної будівлі, газопровід (не вплинуло на функції життєзабезпечення), склади сільськогосподарських підприємств, продуктовий магазин, склад «Озон», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня російський Таганрог Ростовської області зазнав ракетного удару. За попередніми даними моніторингових Telegram-каналів, під ударом могла опинитися територія Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу (ТАНТК) імені Г. М. Берієва, де на ремонті перебували військові літаки.

Також вночі безпілотники підпалили НПЗ «Роснафти» в Сизрані – один із найбільших нафтопереробних заводів Самарської групи компанії з потужністю 8,9 млн тонн нафти на рік, який постачає пальне для армії РФ. Окремо вибухи пролунали на одному з найбільших цементних заводів Росії.

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Теги: росія війна

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