Росія шпигувала за дослідницьким центром ЄС? Прокуратура Мілана взялася за розслідування

В Італії занепокоєні появою дронів над третім за величиною дослідницьким центром Європейської Комісії

Міланська прокуратура розслідує повідомлення про п’ять польотів дронів над дослідницьким центром ЄС в Іспра. По це повідомляє «Главком» з посиланням на ANSA та Roma.

У виданні зауважують, що безпілотники, ймовірніше за все російського походження.

«Місцезнаходження дрона помітили саме працівники європейського Центру, які за допомогою експериментальної системи виявлення невідомих літальних апаратів змогли зафіксувати щонайменше п'ять польотів цього апарата за останні дні, що викликало тривогу. Особливо, враховуючи, що, як вважають експерти, дрон міг бути російського виробництва. Це викликає значне занепокоєння, адже такі дрони можуть бути оснащені камерами та цифровими пристроями, здатними фіксувати найдрібніші деталі об'єктів навіть уночі, а також виконувати тривимірне картографування», – зазначили у виданні.

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Крім Спільного дослідницького центру (JRC) у регіоні працюють численні науковці, що спеціалізуються в різних галузях, таких як ядерна енергія, безпека, космос, сталий розвиток ресурсів і транспорт.

У провінції Варезе, на відстані кількох десятків кілометрів, знаходяться важливі об'єкти компанії Leonardo – провідного підприємства національної оборонної промисловості, особливо в аерокосмічному та авіаційному секторах. У Вержате розташована вертолітна дивізія, яка є зразком італійської майстерності у проектуванні та виробництві сучасних цивільних і військових літальних апаратів.

Інші стратегічні об'єкти включають центри в Сомма-Ломбардо, Самарате і Венегоно-Суперіоре, де знаходиться престижний підрозділ Aircraft division. Наразі невідомо, чи дрон, помічений біля європейського центру, також здійснював польоти над цими ретельно охоронюваними об'єктами.

Нагадаємо, у регіоні Тренто на півночі Італії платитимуть по 100 тисяч євро італійцям, які готові оселитися в гірських містечках. Ті, хто погодяться на пропозицію, повинні прожити в регіоні 10 років або здати житло в оренду на цей період.