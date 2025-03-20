Містечко на острові Сицилія пропонує відпочинок за 1 євро, але є умова

Мета пропозиції за 1 євро – привернути на Сицилію більше відвідувачів у міжсезоння

Сицилійське містечко Сікульяна пропонує кільком щасливчикам здійснити подорож з оплатою всіх витрат: все, що їм доведеться сплатити, – це туристичний податок у розмірі 1 євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Проживання, харчування та екскурсії протягом двох ночей включені в пропозицію, хоча відпочивальникам доведеться самостійно добиратися до міста на західному узбережжі острова. Організатором поїздки є Рада з туризму Сікульяни, а переможці проживатимуть в одному з готелів-партнерів організації.

Після прибуття обраних гостей зустрінуть вітальним напоєм у готелі, а після відпочинку вони також зможуть випити на пристані для яхт.

Будуть організовані екскурсії визначними пам'ятками регіону, такими як пристань Сікульяни та природний заповідник Торрес Сальса із заповідними пляжами та мальовничими скелями.

Які умови?

Щоб здобути шанс на перемогу, доведеться виявити винахідливість. Бажаючі провести вигідну відпустку мають надати оригінальне відео, яке пояснює мотиви, чому вони хочуть взяти участь у конкурсі. Місцева Рада з туризму перераховує кілька ідей, від яких можна відштовхнутися, наприклад, «ми заслужили відпустку», «ми любимо Сицилію» або «ми хочемо скуштувати сицилійську їжу».

Щоб подати заявку, ви повинні бути старше 18 років і знімати відео вдвох. У заявці обов'язково слід вказати стосунки (наприклад, друзі, родина чи подружжя), вік, місто проживання, а також номер телефону та адресу електронної пошти.

Заявки будуть оцінюватися Радою з туризму, яка оцінюватиме різні елементи, включаючи оригінальність та креативність, причини для відвідування, ентузіазм та бажання відкрити для себе Сікульяну. Під час відпустки учасники мають вести відеощоденник про своє перебування на Сікульяні, розповідаючи Раді з туризму про найяскравіші моменти кожного дня.

До слова, Італія радикально змінює правила для туристів. Відтепер будь-який відгук про заклади кафе в Італії має бути підтверджений дійсним посвідченням особи, а автор повинен буде довести, що був у закладі.