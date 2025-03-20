Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Містечко на острові Сицилія пропонує відпочинок за 1 євро, але є умова

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Містечко на острові Сицилія пропонує відпочинок за 1 євро, але є умова
Сицилія вводить нову ініціативу, аби туристів стало більше
фото із відкритих джерел

Мета пропозиції за 1 євро – привернути на Сицилію більше відвідувачів у міжсезоння

Сицилійське містечко Сікульяна пропонує кільком щасливчикам здійснити подорож з оплатою всіх витрат: все, що їм доведеться сплатити, – це туристичний податок у розмірі 1 євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Проживання, харчування та екскурсії протягом двох ночей включені в пропозицію, хоча відпочивальникам доведеться самостійно добиратися до міста на західному узбережжі острова. Організатором поїздки є Рада з туризму Сікульяни, а переможці проживатимуть в одному з готелів-партнерів організації.

Після прибуття обраних гостей зустрінуть вітальним напоєм у готелі, а після відпочинку вони також зможуть випити на пристані для яхт.

Будуть організовані екскурсії визначними пам'ятками регіону, такими як пристань Сікульяни та природний заповідник Торрес Сальса із заповідними пляжами та мальовничими скелями.

Які умови?

Щоб здобути шанс на перемогу, доведеться виявити винахідливість. Бажаючі провести вигідну відпустку мають надати оригінальне відео, яке пояснює мотиви, чому вони хочуть взяти участь у конкурсі. Місцева Рада з туризму перераховує кілька ідей, від яких можна відштовхнутися, наприклад, «ми заслужили відпустку», «ми любимо Сицилію» або «ми хочемо скуштувати сицилійську їжу».

Щоб подати заявку, ви повинні бути старше 18 років і знімати відео вдвох. У заявці обов'язково слід вказати стосунки (наприклад, друзі, родина чи подружжя), вік, місто проживання, а також номер телефону та адресу електронної пошти.

Заявки будуть оцінюватися Радою з туризму, яка оцінюватиме різні елементи, включаючи оригінальність та креативність, причини для відвідування, ентузіазм та бажання відкрити для себе Сікульяну. Під час відпустки учасники мають вести відеощоденник про своє перебування на Сікульяні, розповідаючи Раді з туризму про найяскравіші моменти кожного дня.

До слова, Італія радикально змінює правила для туристів. Відтепер будь-який відгук про заклади кафе в Італії має бути підтверджений дійсним посвідченням особи, а автор повинен буде довести, що був у закладі.

Читайте також:

Теги: вихідні відпочинок Італія місто харчування правила відео подорож

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На концерті до Дня Святого Валентина учні столичної школи зіграли сценку, де б’ють співробітника ТЦК
«Побиття» військового ТЦК. Шкільна вистава викликала шквал обурення
17 лютого, 19:47
Ожиріння стає великою проблемою для людства
Кожен другий із зайвою вагою: учені спрогнозували дату епідемії ожиріння
5 березня, 17:07
Рішення про перевірку перепусток буде піднято на засіданні Ради оборони Києва найближчим часом
Влада Києва перевірить перепустки для пересування під час комендантської години
27 лютого, 12:16
У 2023 році Італію шокувало жорстоке вбивство 22-річної Джулії Чеккеттін
Уряд Італії зробив важливий крок для запобігання злочинам проти жінок
10 березня, 08:23
Корабель SpaceX Crew Dragon
По астронавтів, які на дев’ять місяців застрягли на МКС, прилетів корабель SpaceX
16 березня, 19:55
Брук Роллінз є засновницею та президенткою America First Policy Institute
Дефіцит яєць у США. Міністр аграрної політики вигадала креативне розв’язання проблеми
4 березня, 13:20
Анастасія змушена була вибачатися за свій жарт
Школярка з Ужгорода пожартувала про Путіна і втрапила в скандал
9 березня, 21:24
Дніпро масовано атакували ворожі БпЛА
«Шахед» влетів у приватний сектор у Дніпрі: відео моменту
11 березня, 23:47
Проект списку рекомендацій, розроблений дипломатичними службами та представниками служби безпеки
США планують посилити правила в'їзду для громадян 43 країн
15 березня, 13:58

Соціум

Містечко на острові Сицилія пропонує відпочинок за 1 євро, але є умова
Містечко на острові Сицилія пропонує відпочинок за 1 євро, але є умова
Вибухи в Енгельсі: дрони атакували НПЗ в Саратовській області РФ (відео)
Вибухи в Енгельсі: дрони атакували НПЗ в Саратовській області РФ (відео)
Канада не допустила Tesla до участі в престижному автошоу
Канада не допустила Tesla до участі в престижному автошоу
Робота Густава Клімта, яка майже століття вважалась втраченою, з’явилась на мистецькому ярмарку
Робота Густава Клімта, яка майже століття вважалась втраченою, з’явилась на мистецькому ярмарку
Нідерланди відмовляють українцям у прихистку через переповнені притулки
Нідерланди відмовляють українцям у прихистку через переповнені притулки
Американці спалюють автомобілі Tesla. Маск знайшов винних
Американці спалюють автомобілі Tesla. Маск знайшов винних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
29K
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
27K
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
14K
«У професури не муляє?». Стаховський прокоментував здобуття Усиком ступеня доктора філософії
14K
Руйнування, що вражають: міжнародні експерти оглянули укриття на Чорнобильській АЕС

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua