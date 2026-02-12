Російський дрон винесло на пляж у Туреччині: деталі

Головна Світ Політика
Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
У Туреччині виявили російський безпілотник біля курортного узбережжя
Дрон виявили у провінції Орду на узбережжі Чорного моря та передали поліції для експертизи

У північній частині Туреччини, в чорноморській провінції Орду, на пляжі знайшли безпілотник, який, за попередніми оцінками, належить Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Як зазначили у міністерстві оборони Туреччини, дрон було виявлено 10 лютого в районі Юньє. Уже наступного дня на місце направили групу підводної оборони SAS для обстеження об’єкта та забезпечення безпеки.

«Після виявлення БПЛА на пляжі в районі Юньє провінції Орду 10 лютого 2026 року, 11 лютого в район направили групу SAS (група підводної оборони, – «Главком»)», – зазначили у повідомленні.

У Міністерстві оборони Туреччини додали, що під час огляду безпілотника вибухівки не виявили. За попередніми оцінками, апарат має російське походження.

«БПЛА, який не містив вибухівки та, за оцінками, належить Росії, був переданий до поліцейського відділу Юньє для експертизи», – зазначили у відомстві.

Раніше правоохоронці Молдови повідомили про виявлення безпілотного літального апарата невідомого походження за межами села Софія у Дрокіївському районі. Після отримання повідомлення місце знахідки було оточено, а до об’єкта направили фахівців технічно-вибухової служби для детального огляду.

Теги: Туреччина росія війна дрон

