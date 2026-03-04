Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час переговорів

Глава МЗС Іспанії заявив, що позиція країни не змінилась, і Мадрид не надавав дозволу США використовувати авіабази Рота та Морон

Іспанія погодилася надавати підтримку США. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, пише «Главком».

За словами Левітт, Іспанія «чітко й однозначно» почула послання Трампа. Варто зазначити, що президент Дональд Трамп пригрозив призупинити усю торгівлю з Мадридом.

Водночас, як пише ВВС, Міністерство закордонних справ Іспанії після заяви Левітт наголосило, що позиція іспанської влади залишається незмінною.

«Я категорично заперечую будь-які зміни… наша позиція щодо використання баз, щодо війни на Близькому Сході та щодо бомбардувань Ірану зовсім не змінилася», – заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Як повідомлялось, уряд Іспанії офіційно заборонив Сполученим Штатам Америки використовувати спільні авіабази Рота та Морон. Тоді Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити всю торгівлю з Іспанією. «Ми припинимо всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією», – заявив Трамп.

У відповідь іспанський уряд заявив, що країна має достатні ресурси для пом’якшення можливих наслідків. За даними видання El Mundo, у Мадриді наголосили, що готові підтримати сектори економіки, які можуть постраждати.

Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес підкреслив, що бази Рота і Морон є суверенною територією Іспанії і можуть використовуватися лише відповідно до двосторонніх домовленостей зі США.