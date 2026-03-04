Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає
Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час переговорів
фото: Reuters

Глава МЗС Іспанії заявив, що позиція країни не змінилась, і Мадрид не надавав дозволу США використовувати авіабази Рота та Морон

Іспанія погодилася надавати підтримку США. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, пише «Главком».

За словами Левітт, Іспанія «чітко й однозначно» почула послання Трампа. Варто зазначити, що президент Дональд Трамп пригрозив призупинити усю торгівлю з Мадридом.

Водночас, як пише ВВС, Міністерство закордонних справ Іспанії після заяви Левітт наголосило, що позиція іспанської влади залишається незмінною.

«Я категорично заперечую будь-які зміни… наша позиція щодо використання баз, щодо війни на Близькому Сході та щодо бомбардувань Ірану зовсім не змінилася», – заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Як повідомлялось, уряд Іспанії офіційно заборонив Сполученим Штатам Америки використовувати спільні авіабази Рота та Морон. Тоді  Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити всю торгівлю з Іспанією. «Ми припинимо всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією», – заявив Трамп.

У відповідь іспанський уряд заявив, що країна має достатні ресурси для пом’якшення можливих наслідків. За даними видання El Mundo, у Мадриді наголосили, що готові підтримати сектори економіки, які можуть постраждати.

Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес підкреслив, що бази Рота і Морон є суверенною територією Іспанії і можуть використовуватися лише відповідно до двосторонніх домовленостей зі США.

Читайте також:

Теги: США Іспанія військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На житловий район Palm Jumeirah у Дубаї впали уламки ракети, 28 лютого 2026
Саудівська Аравія більше не боїться кидати виклик Ірану
1 березня, 22:25
Військові ігри Ірану загрожують світовим цінам на нафту
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Трамп оцінив вплив своєї підтримки на рейтинги закордонних політиків
Трамп заявив, що світові лідери мають дякувати за свою популярністю саме йому
19 лютого, 21:30
Блогерка з України назвали суму, яку вона витрачає на базові потреби в США
Українка розповіла, скільки коштує життя в США та назвала ціни
20 лютого, 19:43
Перше, що зробив чоловік, коли вийшов з оточення – зателефонував рідним
Був в оточенні та вважався зниклим безвісти: історія військового, який 271 день провів на позиції
7 лютого, 21:15
Держсекретар США Марко Рубіо пояснив роль США у переговорах і заперечив примус до угоди
Рубіо заявив, що США не нав’язували Україні та РФ мирну угоду
16 лютого, 21:19
Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ
Адміністрація Трампа встановила дедлайн для угоди між Києвом та Москвою – Bloomberg
24 лютого, 11:27
З 24 лютого США запровадили 10% глобальне мито на імпорт
У США набули чинності нові мита Трампа
24 лютого, 11:42
Турнір UFC White House стане першим професійним спортивним заходом у Білому домі
Стала відома суму, яку UFC витратить на організацію турніру у Білому домі
25 лютого, 10:35

Політика

Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України
Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає
Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Сьогодні, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Сьогодні, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua