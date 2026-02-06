Головна Світ Політика
Невідомий дрон знайшли поблизу села на півночі Молдови

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Поліція Молдови оточила місце знахідки безпілотника
Місце знахідки у Дрокіївському районі оточили, об’єкт оглянуть вибухотехніки

У Молдова виявили безпілотний літальний апарат невідомого походження за межами села Софія в Дрокіївський район. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Молдови.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про знахідку надійшло до поліції, після чого територію навколо об’єкта було оточено. До місця події направили фахівців технічно-вибухової служби, які мають провести детальний огляд безпілотника.

У поліції наголосили, що громадянам слід уникати наближення до подібних об’єктів і негайно повідомляти про такі випадки правоохоронні органи.

Раніше Військова жандармерія Польщі повідомила про падіння невідомого безпілотника на територію першого батальйону повітряної кавалерії Збройних сил Польщі у населеному пункті Лезьніца Вєлька Лодзького воєводства. У ході розслідування правоохоронці встановили та затримали оператора БпЛА: ним виявився 22-річний громадянин Польщі. Безпілотник шкоди не завдав, однак за польоти над військовими об’єктами законодавство Польщі передбачає кримінальну відповідальність.

