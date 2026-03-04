Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна

Путін повідомив Сійярто, що Росія звільнить двох військовополонених, які мають угорське громадянство

В українському МЗС повідомили, що Москва та Будапешт уже не вперше маніпулюють чутливою темою військовополонених

Міністерство закордонних справ України викличе тимчасового повіреного у справах Угорщини для з'ясування обставин передачі Росією двох українських військовополонених, які мають угорське громадянство. Про це йдеться в заяві МЗС України для українських ЗМІ, пише «Главком».

Відомство зазначило, що українській стороні не надавали жодної інформації про те, кого саме було звільнено з російського полону. Саме тому Київ планує отримати офіційні роз''яснення від угорської сторони.

«До МЗС буде запрошено тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних. Українська сторона також звернеться із запитом на доступ до осіб, яких повернули», – наголосили у відомстві.

У міністерстві підкреслили, що повернення українських громадян із полону є одним із головних пріоритетів держави. Водночас там заявили, що Москва та Будапешт уже не вперше маніпулюють чутливою темою військовополонених.

«Не може не вражати цинізм, коли питання звільнення людей роблять частиною політичного піару перед виборами в Угорщині та розмінною монетою у відносинах з Кремлем», – заявили у МЗС.

Українська сторона також засудила спроби використання етнічного питання у політичних цілях. У відомстві наголосили, що Україна захищає інтереси своїх громадян незалежно від їхнього походження.

«Справжні гуманітарні зусилля держав, які щиро допомагають Україні звільняти людей з полону і захищати життя, ніколи не супроводжуються таким цинічним піаром і політизацією», – додали у міністерстві.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто заявив про звільнення з російського полону двох полонених бійців, які мають угорське громадянство. За його словами, це питання він обговорював раніше з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Як повідомлялось, Сійярто у середу, 4 березня 2026 року, прибув із терміновим візитом до столиці РФ. Головна мета поїздки – отримання гарантій того, що Росія продовжить стабільно постачати енергоносії до Угорщини.