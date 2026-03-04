Головна Світ Політика
search button user button menu button

Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
Путін повідомив Сійярто, що Росія звільнить двох військовополонених, які мають угорське громадянство
фото: Facebook/Петер Сіярто

В українському МЗС повідомили, що Москва та Будапешт уже не вперше маніпулюють чутливою темою військовополонених

Міністерство закордонних справ України викличе тимчасового повіреного у справах Угорщини для з'ясування обставин передачі Росією двох українських військовополонених, які мають угорське громадянство. Про це йдеться в заяві МЗС України для українських ЗМІ, пише «Главком».

Відомство зазначило, що українській стороні не надавали жодної інформації про те, кого саме було звільнено з російського полону. Саме тому Київ планує отримати офіційні роз''яснення від угорської сторони.

«До МЗС буде запрошено тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних. Українська сторона також звернеться із запитом на доступ до осіб, яких повернули», – наголосили у відомстві.

У міністерстві підкреслили, що повернення українських громадян із полону є одним із головних пріоритетів держави. Водночас там заявили, що Москва та Будапешт уже не вперше маніпулюють чутливою темою військовополонених.

«Не може не вражати цинізм, коли питання звільнення людей роблять частиною політичного піару перед виборами в Угорщині та розмінною монетою у відносинах з Кремлем», – заявили у МЗС.

Українська сторона також засудила спроби використання етнічного питання у політичних цілях. У відомстві наголосили, що Україна захищає інтереси своїх громадян незалежно від їхнього походження.

«Справжні гуманітарні зусилля держав, які щиро допомагають Україні звільняти людей з полону і захищати життя, ніколи не супроводжуються таким цинічним піаром і політизацією», – додали у міністерстві.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто заявив про звільнення з російського полону двох полонених бійців, які мають угорське громадянство. За його словами, це питання він обговорював раніше з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Як повідомлялось, Сійярто у середу, 4 березня 2026 року, прибув із терміновим візитом до столиці РФ. Головна мета поїздки – отримання гарантій того, що Росія продовжить стабільно постачати енергоносії до Угорщини. 

Читайте також:

Теги: путін полон Угорщина обмін полоненими звільнення Сійярто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп підтримав переобрання прем'єр-міністра Угорщини Орбана
Трамп підтримав переобрання прем'єр-міністра Угорщини Орбана
6 лютого, 00:05
FT: Путін намагається нав'язати світу відчуття неминучості поразки України
FT: Путін намагається нав'язати світу відчуття неминучості поразки України
8 лютого, 07:48
The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
14 лютого, 00:01
4 лютого в Абу-Дабі розпочалися переговори
РФ, Україна та США домовилися про обмін полоненими – Віткофф
5 лютого, 12:31
Глава МЗС Угорщини заявив про альтернативні поставки російської нафти в обхід трубопроводу
Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти
18 лютого, 16:21
Петер Сійярто заявив, що Угорщина «буде захищатися» через енергетичний конфлікт
Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у «політичному шантажі» через нафту
19 лютого, 21:16
Київ задля врегулювання нафтової суперечки пропонує Угорщині кілька реалістичних рішень 
Україна запропонувала Угорщині «нафтовий компроміс»: деталі плану порятунку «Дружби»
24 лютого, 11:40
Глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що США послали хибні сигнали Путіну
Пісторіус заявив про помилки Трампа у переговорах із Путіним – Bloomberg
24 лютого, 17:56
Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності російської армії
Путін наказав збільшити кількість військових в армії РФ
Сьогодні, 18:11

Політика

Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України
Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає
Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Сьогодні, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Сьогодні, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua