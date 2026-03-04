Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну
Зеленський заявив, що Україна готова допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході
фото: Офіс президента України

Країна звернулася до України по допомогу у захисті цивільних від іранських ударних дронів 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Ключовою темою стало посилення безпекової співпраці на тлі дестабілізації Близького Сходу іранськими дронами та ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі. 

Зеленський наголосив, що Україна та Бахрейн стикаються з ідентичними загрозами – іранським озброєнням, яке дестабілізує як Східну Європу, так і Близький Схід.

«Як і Бахрейн, Україна не хотіла переживати цей досвід, але ми добре розуміємо, що такі постійні ракетно-дронові удари і як їм протидіяти», – заявив глава держави.

Президент також повідомив, що вони говорили, як можна працювати в цьому напрямку, та домовилися, що наші команди будуть у контакті.

«Захист життя має бути більше як на Близькому Сході, так і в Європі», – додав Зеленський.

«Главком» писав, що президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він заявив, що Україна готова надати допомогу країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрозу іранських ударних дронів і ракет, які дестабілізують регіон і світовий ринок.

Зеленський також заявив, що всі ці країни мають серйозний виклик і звертаються до України по допомогу у захисті цивільних від іранських ударних дронів – таких самих, які атакували українські міста та інфраструктуру протягом війни.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна Катар Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Орбан надіслав листа в ЄС через нафтопровід «Дружба»
Орбан вчергове поскаржився на Зеленського
Вчора, 13:24
Люди йдуть біля муралу із зображеннями Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та лідера Ісламської революції 1979 року аятоли Рухолли Хомейні
В університетах Ірану спалахнули протести
22 лютого, 04:56
Рятувальники ліквідували загоряння автомобіля
РФ вбила трьох працівників Слов'янської ТЕС
17 лютого, 11:34
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Starlink став важливим засобом зв’язку
РФ та Іран заявили, що Starlink порушує міжнародне право
11 лютого, 09:06
Пентагон розглядає кілька варіантів для можливого посилення військової присутності. Серед них – авіаносці USS George Washington та USS George H. W. Bush
США можуть відправити ще один авіаносець на Близький Схід
11 лютого, 02:11
Підготовкою та реалізацією операції керував майбутній начальник ГУР, а нині керівник Офісу президента Кирило Буданов
Буданов в Криму. Вийшов в ефір фільм, який вперше розкриває деталі легендарної спецоперації ГУР
10 лютого, 16:50
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна перебуває в безпосередній близькості до потенційної зони конфлікту
Військова операція проти Ірану: Туреччина заявляє про негативні наслідки
10 лютого, 12:03
За словами Сирського, у середньому ворог щодоби втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців
Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь
6 лютого, 12:00
Представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що санкції проти Росії мають значний вплив
ЄС вважає запроваджені санкції проти Росії досить ефективними
5 лютого, 12:50

Політика

Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну
Путін наказав збільшити кількість військових в армії РФ
Путін наказав збільшити кількість військових в армії РФ
США розрахували, коли отримають повний контроль над небом Ірану
США розрахували, коли отримають повний контроль над небом Ірану
Зеленський провів переговори з лідером Йорданії
Зеленський провів переговори з лідером Йорданії
Іран запланував велику церемонію прощання з покійним аятолою Хаменеї
Іран запланував велику церемонію прощання з покійним аятолою Хаменеї

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Сьогодні, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Сьогодні, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua