Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну

Країна звернулася до України по допомогу у захисті цивільних від іранських ударних дронів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Ключовою темою стало посилення безпекової співпраці на тлі дестабілізації Близького Сходу іранськими дронами та ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі.

Зеленський наголосив, що Україна та Бахрейн стикаються з ідентичними загрозами – іранським озброєнням, яке дестабілізує як Східну Європу, так і Близький Схід.

«Як і Бахрейн, Україна не хотіла переживати цей досвід, але ми добре розуміємо, що такі постійні ракетно-дронові удари і як їм протидіяти», – заявив глава держави.

Президент також повідомив, що вони говорили, як можна працювати в цьому напрямку, та домовилися, що наші команди будуть у контакті.

«Захист життя має бути більше як на Близькому Сході, так і в Європі», – додав Зеленський.

«Главком» писав, що президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він заявив, що Україна готова надати допомогу країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрозу іранських ударних дронів і ракет, які дестабілізують регіон і світовий ринок.

Зеленський також заявив, що всі ці країни мають серйозний виклик і звертаються до України по допомогу у захисті цивільних від іранських ударних дронів – таких самих, які атакували українські міста та інфраструктуру протягом війни.