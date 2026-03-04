Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 4 березня повідомив, що проведення стратегічно важливої тристоронньої зустрічі за участю Сполучених Штатів Америки наразі неможливе через дестабілізацію на Близькому Сході, інформує «Главком».

Президент України повідомив, що говорив сьогодні з Рустемом Умєровим – по його комунікації з американською стороною.

«Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова», – заявив глава держави.

Незважаючи на відсутність «сигналів» для зустрічі саме зараз, за словами Зеленського, Київ підтримує щоденний контакт із Вашингтоном через Міноборони та Офіс президента.

Також Зеленський повідомив, що усі служби працюють над тим, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він заявив, що Україна готова надати допомогу країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрозу іранських ударних дронів і ракет, які дестабілізують регіон і світовий ринок.

Президент запевнив, що Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації.