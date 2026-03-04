Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Президент заявив, що Україна готова до тристоронньої зустрічі
фото: скрин з відео

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 4 березня повідомив, що проведення стратегічно важливої тристоронньої зустрічі за участю Сполучених Штатів Америки наразі неможливе через дестабілізацію на Близькому Сході, інформує «Главком».

Президент України повідомив, що говорив сьогодні з Рустемом Умєровим – по його комунікації з американською стороною.

«Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова», – заявив глава держави.

Незважаючи на відсутність «сигналів» для зустрічі саме зараз, за словами Зеленського, Київ підтримує щоденний контакт із Вашингтоном через Міноборони та Офіс президента.

Також Зеленський повідомив, що усі служби працюють над тим, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він заявив, що Україна готова надати допомогу країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрозу іранських ударних дронів і ракет, які дестабілізують регіон і світовий ринок.

Президент запевнив, що Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський США переговори Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мінфін США надасть дозвіл компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі
США дозволять перепродавати венесуельську нафту Кубі
26 лютого, 07:17
Володимир Зеленський повідомив про новий етап переговорів після розмови з Трампом
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
25 лютого, 21:34
Світ остаточно перестав бути двомірним
Україна між трьома центрами сили: яку стратегію обрати?
24 лютого, 16:56
Ми втомилися, дуже, як ніхто не може уявити. Але й адаптувалися – через біль і втрати, через вогонь і темряву
Чотири роки великої війни: змінився світ, а як змінилися ми?
24 лютого, 12:28
Військові ігри Ірану загрожують світовим цінам на нафту
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Тривогу було оголошено о 19:13, вона тривала пів години
Україну на пів години охопила повітряна тривога
15 лютого, 19:53
Сибіга наголосив, що прискорений шлях до ЄС стосується не лише України
Сибіга прогнозує прискорений вступ до ЄС: хто ще в черзі разом з Україною
13 лютого, 16:31
Глава вірменського уряду (ліворуч) заявив, що угода відкриє «нову сторінку» в енергетичних зв'язках між США та Вірменією
Сполучені Штати та Вірменія уклали енергетичну угоду на мільярди доларів
10 лютого, 08:14
Американський ексконгресмен став на захист українських правників
Американський ексконгресмен став на захист українських правників
6 лютого, 19:58

Політика

Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну
Путін наказав збільшити кількість військових в армії РФ
Путін наказав збільшити кількість військових в армії РФ
США розрахували, коли отримають повний контроль над небом Ірану
США розрахували, коли отримають повний контроль над небом Ірану
Зеленський провів переговори з лідером Йорданії
Зеленський провів переговори з лідером Йорданії
Іран запланував велику церемонію прощання з покійним аятолою Хаменеї
Іран запланував велику церемонію прощання з покійним аятолою Хаменеї

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Сьогодні, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Сьогодні, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua