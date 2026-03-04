Головна Світ Політика
Путін наказав збільшити кількість військових в армії РФ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Путін наказав збільшити кількість військових в армії РФ
Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності російської армії
фото з відкритих джерел

За час повномасштабної війни Путін збільшив чисельність збройних сил Росії на півмільйона

Володимир Путін своїм указом встановив штатну чисельність російської армії на рівні 2,4 млн чоловік, з яких 1,5 млн – військовослужбовці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення російських ЗМІ.

Президент Росії вже вчетверте з лютого 2022 року змінює штатну чисельність російського війська. Цього разу Путін вирішив збільшити армію ще на 100 тис. чоловік. До цього він переглядав чисельність у грудні 2024 року.

Нагадаємо, як змінювалася чисельність російської армії:

  • Січень 2023 року – 2,04 млн чоловік, у тому числі 1,15 млн військовослужбовців;
  • Грудень 2023 року – 2,21 млн чоловік, у тому числі 1,33 млн військовослужбовців;
  • Грудень 2024 року – 2,39 млн чоловік, у тому числі 1,5 млн військовослужбовців.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну путінська армія становила 1,9 млн чоловік, включаючи 1,01 млн військових. До лютого 2022 року Путін змінював чисельність російської армії у листопаді 2017 року. 

Відтак, з лютого 2022 року російська армія, відповідно до указів Путіна, на 500 тис. чоловік.

«Главком» писав, що протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів. Також Головком Олександр Сирський повідомив, що до кінця року РФ планує залучити 400 тис.  контрактників. Таким чином, РФ планує збільшити контингент в Україні до 800 тис. окупантів. 

Теги: армія війна путін військові

